Con look sesentero, Marvel revela el elenco y fecha de estreno de “Los 4 Fantásticos”

Por Alejandro Castillo

Ciudad de México, 14 de febrero (ASMéxico).- Ya es oficial: Los 4 Fantásticos de Marvel Studios ya tiene fecha de estreno en cines. Será el próximo 25 de julio de 2025 cuando el grupo de héroes debute en la gran pantalla en una nueva etapa junto a sus creadores originales. La productora ha confirmado la noticia junto al elenco de actores que interpretará a cada uno, incluyendo el que ya sabíamos: Pedro Pascal como Reed Richards.

Vanessa Kirby será Sue Storm, quien estará acompañada por Joseph Quinn en el papel de su hermano, Johnny Storm. Por otro lado, Moss-Bachrach será Ben Grimm, más conocido como La Mole. Los cuatro han aparecido en un tweet especial celebrando San Valentín junto a sus nuevos trajes.

Happy Valentine’s Day from Marvel’s First Family! Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, and Joseph Quinn are The Fantastic Four.

Marvel Studios' #TheFantasticFour, in theaters July 25, 2025. pic.twitter.com/dOmLG0m7ie

— Marvel Studios (@MarvelStudios) February 14, 2024