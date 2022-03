Ucrania y Rusia retoman diálogo “difícil” para tratar de aliviar o terminar la guerra

Redacción Internacional, 14 mar (EFE).– Delegaciones de Rusia y Ucrania retoman este lunes el diálogo – la cuarta sesión – que se presenta difícil, mientras siguen los combates en diferentes puntos y el goteo de muertos.

En la decimonovena jornada de guerra tiene lugar la cuarta ronda de negociaciones, esta vez por videoconferencia, para buscar algún tipo de acuerdo que alivie o ponga fin al conflicto.

La comunicación entre ambas partes resulta “difícil”, aseguró Mykhailo Podoliak, asesor del jefe de la oficina presidencial de Ucrania.

The parties actively express their specified positions. Communication is being held yet it’s hard. The reason for the discord is too different political systems. 🇺🇦 is a free dialogue within the society & an obligatory consensus. 🇷🇺 is an ultimatum suppression of its own society pic.twitter.com/O00fnCd1WP

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022