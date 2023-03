Weinstein no volverá a ser enjuiciado en Los Angeles; desestiman 3 cargos restantes

Por Andrew Dalton

Los Ángeles, 14 de marzo (AP) — Fiscales en Los Angeles dicen que no volverán a juzgar a Harvey Weinstein por cargos de violación y agresión sexual que involucran a dos mujeres.

El Fiscal de distrito adjunto Paul Thompson anunció la decisión a la Juez de la Corte Superior Lisa B. Lench en una audiencia en el centro de Los Angeles. La Juez desestimó los cargos por los que un jurado no logró llegar a un veredicto en diciembre y dijo que Weinstein será devuelto a Nueva York, donde fue declarado culpable en un caso similar.

El jurado de Lo Angeles declaró culpable a Weinstein, de 70 años, de la violación y agresión sexual de una modelo y actriz italiana.

Fue sentenciado a 16 años en prisión. Los que se suman a los 23 años de prisión que purga por una sentencia similar en Nueva York.

El jurado no pudo llegar a veredictos unánimes sobre los cargos que involucraban a dos acusadoras, un cargo de violación y un cargo de agresión sexual que involucra a Jennifer Siebel Newsom, documentalista y esposa del gobernador de California Gavin Newsom, y un cargo de agresión sexual contra la modelo Lauren Young.

Weinstein fue absuelto de un cargo de agresión sexual contra una masajista.

BREAKING: Los Angeles prosecutors will not retry Harvey Weinstein on rape and sexual assault charges involving two women. He was convicted of raping another woman there and sentenced to 16 years in prison and is already serving 23 years in New York. https://t.co/HEHJ7N58yM

— The Associated Press (@AP) March 14, 2023