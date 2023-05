El Restaurant Week 2023 mostrará lo mejor de la gastronomía de Puerto Vallarta

Este evento gastronómico se ha caracterizado por cautivar los paladares de comensales a través de innovadores menús, al mismo tiempo que promueve la extensa oferta gastronómica de Puerto Vallarta. Los 43 restaurantes participantes ofrecerán un menú especial de tres tiempos, con tres opciones diferentes, a un precio fijo reducido hasta en un 50 por ciento.

Ciudad de México, 14 de mayo (SinEmbargo).- La edición 19 del Restaurant Week, uno de los festivales culinarios con mayor tradición en Puerto Vallarta, reunirá a 43 restaurantes de Puerto Vallarta y su Zona Metropolitana para deleitar los paladares de turistas y locales a precios asequibles, del 15 de mayo al 10 de junio.

“Estamos muy contentos de celebrar una edición más de nuestro festival culinario. Son 19 años de trayectoria ininterrumpida, los cuales reflejan el éxito actual del evento. Nuestro objetivo es acercar lo mejor de la gastronomía de nuestro destino a todos los residentes y visitantes que buscan consentir a su paladar a precios asequibles”, señaló Jorge Chávez, director ejecutivo de Restaurant Week.

Los 43 restaurantes participantes ofrecerán un menú especial de tres tiempos, con tres opciones diferentes, a un precio fijo reducido hasta en un 50 por ciento, lo cual incentiva a los amantes de la comida a visitar más de un establecimiento a lo largo del festival.

Los restaurantes que participan este año y que ya lo han hecho en ediciones anteriores son: Archie’s Wok, Azafrán Restaurant, Barcelona Tapas, Basilio Comer & Beber, Bocados Steak House, Bravos Restaurant, Café des Artistes, Casa 449 · Comedor Contemporáneo, DAO Contemporary Chinese Cuisine, Di Vino Dante, Eclecticos Restaurante & Bar, Eugenia, Hacienda San Ángel Gourmet, Joe Jack’s Fish Shack, Kaiser Maximilian Restaurant, La Cigale *French Bistro*, La Leche, La Tienda Grande, Le Kliff, Loma 42 Bahía, Opa Greek Bistro, River Café Restaurant, Sandrina’s Cocina Mediterránea/Griega, Serrano’s Grill, Serrano’s Meat House, Siam Cocina Thai, Sonora House, Trattoria di Nuovo, Trio, Vitea Bistro Café y Vivero Wine Bar.

También hay restaurantse que se integran por primera vez como: Amixtli Restaurant, Daiquiri Dick’s on the Beach, Frida’s Kitchen, IL PESCE, Karuma Gourmet Grill, Marcelita by Marcela, Meet Meat, Mikoh Bucerías, Olive by Rubén, Parrotfish – Zona Romántica, Pata de Elefante y Xochi Restaurant.

“Puerto Vallarta se ha consolidado como un importante destino gastronómico a nivel nacional e internacional, gracias a su extensa oferta y tradición culinaria con más de mil opciones y 40 cocinas gastronómicas que residen en el Puerto, que van desde los puestos de comida tradicional, hasta los más elaborados platillos de chefs reconocidos internacionalmente; es por ello que eventos como Restaurant Week llevan la gastronomía del destino a todos los paladares que nos visitan”, indicó Luis Villaseñor, director del Fideicomiso para la Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta.

Los menús de los restaurantes participantes se pueden consultar en la página oficial restaurantweekpv.com/participantes.