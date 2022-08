Policía británica investiga amenazas contra J.K. Rowling tras apoyar a Salman Rushdie

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) – La Policía británica está investigando una amenaza vertida en redes sociales contra la escritora británica J.K. Rowling, conocida por ser la autora de la saga de Harry Potter, tras su apoyo al escritor Salman Rushdie, apuñalado el viernes en Nueva York.

. @TwitterSupport any chance of some support? pic.twitter.com/AoeCzmTKaU

.@TwitterSupport These are your guidelines, right?

"Violence: You may not threaten violence against an individual or a group of people. We also prohibit the glorification of violence…

"Terrorism/violent extremism: You may not threaten or promote terrorism…" pic.twitter.com/BzM6WopzHa

— J.K. Rowling (@jk_rowling) August 13, 2022