VIDEO: Tom Holland se despide de todas sus redes sociales para preservar salud mental

Puebla, 14 de agosto (PeriódicoCentral).- Tom Holland se despidió de las redes sociales por salud mental, pues desde principios del 2022 el actor ha comentado que quiere retirarse por un momento de la actuación pero ahora también de las plataformas digitales.

Esto debido a que los últimos años de su vida laboral han sido de lo más intensos desde que ha interpretado a Spider-Man, un personaje que, sin duda, le ha dado el reconocimiento mundial, pero que también ha afectado su salud mental.

Pues gracias a la cinta, el actor ha logrado alcanzar niveles de fama que denomina como “exagerados” a través de un video, donde Holland confesó que está sufriendo mucha presión, y por lo mismo, decidió poner su salud por delante, cerrando por un tiempo sus cuentas personales.

“Encuentro Twitter e Instagram sobreestimulante y abrumador. Entro en espiral cuando leo cosas sobre mí en línea”, señaló a través del siguiente video.

Y es que según el actor, se empezó a sentir intimidado por el gran número de personas que miran sus redes sociales a todas horas. Por lo que parece que a Tom le ha comenzado a pasar factura, comentarios sobre su trabajo y su imagen, pues ahora incluso le costó grabar un simple video.

“Hola, chicos. Llevo una hora intentando hacer este video. Me cuesta decir lo que quiero después de haber actuado durante más de 10 años”, expresó. “He dado un paso atrás y he borrado las aplicaciones de mi móvil”, agregó el actor.

El joven actor siempre ha dicho en entrevistas para medios estadounidenses que los usuarios de redes sociales son demasiado duros a la hora de juzgar o criticar su trabajo: “Cuando leo cosas sobre mí me agobio, y al final, todo va en detrimento de mi estado de salud”.

