Katie Hobbs gana gubernatura en Arizona, EU; es la primera demócrata desde 2006

Por Jonathan J. Cooper

Phoenix, 14 de noviembre (AP) — La demócrata Katie Hobbs fue elegida el lunes como Gobernadora de Arizona, derrotando a una aliada de Donald Trump que afirmó falsamente que las elecciones de 2020 estaban amañadas y se negó a decir que aceptaría los resultados de la contienda de este año.

Hobbs, quien funge actualmente como secretaria de estado de Arizona, saltó a la fama como una firme defensora de la legitimidad de las últimas elecciones y advirtió que su rival republicana, la expresentadora de noticias por televisión Kari Lake, sería un agente del caos. La victoria de Hobbs añade una prueba más de que Trump está lastrando a sus aliados, mientras se prepara para anunciar su candidatura presidencial en 2024.

Hobbs sucederá al gobernador republicano Doug Ducey, a quien las leyes de límite de mandatos le prohibieron volver a postularse. Es la primera demócrata en ser elegida Gobernadora en Arizona desde Janet Napolitano en 2006.

Democracy is worth the wait.

Thank you, Arizona.

I am so honored and so proud to be your next Governor. pic.twitter.com/O6ZFSHbIBe

— Katie Hobbs (@katiehobbs) November 15, 2022