Ni clamores de fraude electoral, ni violencia. EU votó en orden democrático

Por Steve Peoples

Washington, 14 de noviembre (AP) — No hubo violencia. Muchos de los candidatos que negaron la legitimidad de elecciones anteriores admitieron su derrota sin problema. Y muy pocos le hicieron caso a las falsas denuncias de fraude electoral lanzadas por el expresidente Donald Trump.

Al menos por ahora, hay un sentido de normalidad en Estados Unidos. El extremismo que consumió al discurso político los últimos dos años ha sido reemplazado por algo semejante al orden democrático tradicional.

En lugar de ello, la narrativa postelectoral se ha enfocado en la suerte política de cada partido: los republicanos quedaron decepcionados porque no lograron las abrumadoras mayorías que anticipaban, mientras los demócratas aliviados se preparaban para la posibilidad de una leve mayoría republicana en la Cámara baja.

Al menos por ahora, las graves amenazas que se cernían sobre la democracia norteamericana antes del día de las elecciones —la violencia extremista, la intimidación de votantes y la negativa republicana a respetar los resultados electorales¬— no ocurrieron.

El Gobernador de Nueva Hampshire, Chris Sununu, un republicano, dijo que los votantes albergaban dudas sobre el liderazgo de Biden, pero tienen una prioridad más urgente ahora: “Preocúpate de resolver los problemas después, hay que lidiar con los locos ahora”, expresó el Gobernador a CNN.

They said it wasn't possible. But we got it done — without an income tax.

Enrollment for NH's revolutionary voluntary paid family medical leave plan begins December 1.

NH is yet again leading the country to attract and retain new workers. #603Pridehttps://t.co/WkhPW8JXXx pic.twitter.com/wz4LWmGsO4

— Chris Sununu (@GovChrisSununu) November 3, 2022