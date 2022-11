Los demócratas se sobreponen a expectativas y mantendrán la mayoría en Senado de EU

Madrid, 12 noviembre, (EuropaPress) – Los demócratas mantendrán el control del Senado después de que Catherine Cortez Masto haya sido declarada ganadora en Nevada este sábado, frente al republicano Adam Laxalt, por lo que la segunda vuelta del próximo 6 de diciembre en Georgia sólo decidirá si la formación demócrata amplía su ventaja, una vez asegurada su mayoría.

El escrutinio del estado de Nevada finalizó después de varios días en los que se ha llevado a cabo el recuento del voto por correo que acabó favoreciendo a Cortez Masto y otorgándole la victoria, tras reunir un 48 por ciento de los votos, según informó Politico.

En cambio, el triunfo del partido del Presidente estadounidense, Joe Biden, no ha sido total en el estado de Nevada ya que el candidato republicano Joe Lombardo se hizo con la gobernatura tras derrocar al demócrata Steve Sisolak.

La victoria de Masto sigue a la de Mark Kelly, quien se hizo con el asiento después de una larga contienda en el estado de Arizona, lo que dejó al partido demócrata a sólo un escaño de mantener el control de la Cámara Alta, una ventaja que se confirmó este sábado con el triunfo en Nevada.

Sin embargo, en Arizona aún no se ha cerrado la disputa entre los dos aspirantes a gobernadoras, la republicana Kari Lake y la demócrata Katie Hobbs.

My latest update on our race pic.twitter.com/QFixqBb0MJ

— Katie Hobbs (@katiehobbs) November 13, 2022