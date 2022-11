Elecciones intermedias de EU: Cierran primeros colegios electorales en la costa este

Madrid, 8 de noviembre (Europa Press).– Los colegios electorales de Estados Unidos han comenzado a cerrar las puertas este martes en la costa este, después de una jornada electoral de mitad de mandato en las que el Partido Demócrata busca mantener su mayoría en las dos cámaras del Congreso de cara a los dos últimos años de mandato del Presidente Joe Biden.

Los primeros puestos de votación presencial han iniciado su cierre a las 18:00 hora local (00:00 hora peninsular española), en algunos distritos de Indiana y Kentucky.

La votación presencial arrancó al mediodía después de que más de 45 millones de personas hayan votado de forma anticipada en al menos 47 estados.

Still seeing a pretty long line at the Arlington South Service Center voting location.

Polls close in about 30 minutes.

Remember: as long as you’re in line by 7pm and stay in line, you can vote.@wfaa #Midterms2022 pic.twitter.com/GYpcGTTPjU

— Adriana De Alba (@adealbaWFAA) November 9, 2022