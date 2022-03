VIDEO: Lupillo Rivera estalla contra la prensa por hacerle preguntas sobre Belinda

Lupillo Rivera salió muy molesto de un encuentro con la prensa en el aeropuerto de la CdMx por los cuestionamientos sobre su relación con la cantante Belinda.

Por Megan Negrete

Los Ángeles, 15 de marzo (LaOpinión).-La ruptura entre Belinda y Christian Nodal sigue dejando estragos, y esta vez uno de los afectados fue el hermano de Jenni Rivera, Lupillo, quien tuvo un complicado encuentro con algunos medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el que el cantante terminó molesto y estallando contra algunas preguntas sobre lo que pensaba este rompimiento pues considero esto como una auténtica falta de respeto para su actual esposa, Giselle Soto.

El encuentro entre el llamado “El Toro de Corrido” y la prensa no inició de la mejor forma pues para empezar se cuestionó al cantante sobre el video en el que aparece cantándole a “El Michoacano”, uno de los presuntos líderes del narcotráfico en el estado de Michoacán, por lo que el cantante negó categóricamente tener una amistad con estas personas.

Y es que de acuerdo a lo revelado por él, acostumbra convivir y saludar a todas las personas que asisten a sus conciertos, sin embargo, se mostró un poco molesto pues aseguró que los medios siempre modifican sus palabras, por lo que se mostraba un tanto renuente a responder las preguntas de los periodistas.

Otro de los temas polémicos que se le cuestionaron a Lupillo fue acerca del libro de su sobrina, “Chiquis” Rivera, donde cuenta todos los oscuros pasajes de su matrimonio con Lorenzo Méndez, así como algunos secretos de la Dinastía Rivera, pero el cantante se limitó a decir que sí lo había leído y que lo recomendaba a la gente, sin embargo, no quiso hablar más a fondo del tema pues señaló que no quería meterse en problemas ni arriesgarse a que se modificaran sus palabras.

Para finalizar, uno de los medios lo cuestionó sobre lo que pensaba de la ruptura entre Belinda y Nodal, por lo que evadió el tema por completo por considerarlo una auténtica falta de respeto para su actual esposa, Giselle Soto, quien lo acompañaba, pero evadió a los medios.

“Me impresiona el respeto que le tienen a mi esposa [Giselle Soto] ustedes, especialmente las mujeres, o sea me impresiona el respeto que se tienen ustedes entre mujeres la verdad, es como si yo te preguntara a ti de tu primer trabajo, es lo mismo ¿no?”, señaló enojado el cantante, quien en cuanto tuvo oportunidad abordó un carro que ya lo esperaba para alejarse rápidamente.

Cabe señalar que desde que se confirmó la ruptura de Belinda y Christian Nodal, la prensa ha buscado la opinión de Lupillo Rivera, sin embargo, el ex novio de la intérprete del “Sapito” ha tratado de mantenerse al margen de la situación, no obstante, lo único que ha mencionado sobre el tema es que la actriz y cantante no debería devolver el anillo de 3 millones de dólares que le dio el sonorense.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.