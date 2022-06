La OMS pide al mundo “no cerrar los ojos” ante los casos y muertes por COVID-19

Madrid, 15 de junio (Europa Press).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha pedido al mundo “no cerrar los ojos” ante los casos y muertes por coronavirus y ha avisado de que “no hay un nivel aceptable” de fallecidos por esta causa.

No obstante, el director general del organismo de Naciones Unidas ha reconocido en rueda de prensa que los casos de contagio y muertes se han reducido en más de un 90 por ciento respecto a picos registrados a principios de años.

.@WHO media briefing on #COVID19 and other global health issues https://t.co/pvM81t7jKE

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 14, 2022