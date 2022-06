Casos y muertes COVID van a la baja, pero la pandemia “no ha terminado”, alerta OMS

Madrid, 1 de junio (Europa Press).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha insistido este miércoles en rueda de prensa que la pandemia del coronavirus “no ha terminado” aunque los casos y muertes siguen reduciéndose.

