¿Por qué la COVID persistente es un reto para la ciencia? Aún desconcierta a expertos

Madrid, 30 de mayo (Europa Press).- Con el aumento de casos de COVID-19 estas semanas también se espera un incremento de la COVID persistente, una condición que tanto desconcierta a pacientes y a expertos. Y es que a día de hoy esta condición post infección del SARS-CoV-2 representa un reto para la Medicina y para la Ciencia en general. Sigue siendo una gran desconocida.

Cada vez vamos conociendo más y más cosas sobre esta “long COVID” como también la llaman por su nombre en inglés y, por ejemplo, sí que se sabe que, igual que hay COVID persistente, fruto del contagio del SARS-CoV-2, otras infecciones víricas también producen síntomas persistentes en el largo plazo, como sería el caso del citomegalovirus o del virus de Epstein Barr (mononucleosis), por ejemplo.

“Ha pasado lo mismo con el virus del ébola, ya que se presentaron casos de uveítis meses después de la infección aguda, o también síntomas persistentes por la infección del virus de chikunguya. Sí que es verdad que hay otros cuadros infecciosos que producen síntomas a largo plazo. Eso sí, estos no son sólo virales, también pueden estar originados por bacterias, como en el caso de la fiebre Q, o la enfermedad de Lyme; aparte de que ya con el MERS y el SARS-CoV-1, los coronavirus anteriores, también se presentaron síntomas persistentes”, detalla por su parte, y en una entrevista con Europa Press, la doctora Esther del Corral Beamonte, médico internista.

No obstante, esta portavoz de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) reconoce que, a grandes rasgos, hoy en día pocas cosas se pueden decir “con plena certeza” sobre la COVID persistente: “Con certeza se pueden contar pocas cosas, la causa no está aclarada, no se sabe por qué hay pacientes que siguen teniendo síntomas, tampoco se tiene a día de hoy ningún tratamiento eficaz que haya demostrado beneficio para la mejoría del cuadro”.