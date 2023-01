FGR: Joven murió de golpe contundente en la cabeza; demandará a Fiscalía de Morelos

Fue el pasado 17 de noviembre cuando la Fiscalía de la CdMx pasó el caso de Ariadna a la FGR. Con la determinación de este lunes, dos meses después de que se atrayera el caso a la instancia federal, las autoridades discrepan de la versión que en su momento dio, e incluso defendió, el Fiscal General de Justicia de Morelos, Uriel Carmona. La propia Jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló en un inicio que desde Morelos se intentaba encubrir el feminicidio de la joven.

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer esta tarde que Ariadna Fernanda López murió a causa de un golpe contundente en la cabeza, producidas por descargas de un objeto o por contacto de la cabeza contra una superficie dura, rechazando así la versión que en su momento dio la Fiscalía de Morelos, en la que determinó que la joven habría muerto por una “broncoaspiración secundaria por intoxicación etílica”.

De acuerdo con un comunicado emitido por la FGR, la joven que fue abandonada sin vida a finales de octubre de 2022 en la autopista La Pera-Cuautla, en Morelos, murió debió a un golpe en la cabeza. Por ello, recalcó que “no es posible darle sustento” al peritaje de la Fiscalía de Morelos.

“Existe una discrepancia fundamental entre las fiscalías de la Ciudad de México, que concluye el feminicidio mediante un traumatismo craneoencefálico, trauma toráxico y trauma múltiple; y la de Morelos, que concluye la causa de la muerte, por una broncoaspiración secundaria, por intoxicación etílica”, se lee en la comunicación que presentó la Fiscalía de la República.

“El peritaje emitido por las autoridades de la Ciudad de México se apega al procedimiento pericial debido; y no es posible dar sustento a la causa de muerte emitida por la Fiscalía General del Estado de Morelos, por las razones ya establecidas. (…) De conformidad con lo anterior, se considera que el procedimiento penal por el posible delito de femicidio debe continuar a cargo de las autoridades locales de la Ciudad de México, por ser un delito del fuero común cometido en la jurisdicción de la propia Ciudad de México”, destacó.

#FGRInforma | Con relación al feminicidio de Ariadna L.D. respecto a posibles responsabilidades en materia de Desaparición Forzada y demás aplicables, hace necesaria la intervención de FGR, que ejerce de inmediato facultad de atracción en defensa de los DH de la víctima. pic.twitter.com/qyWQsBTCBh — FGR México (@FGRMexico) January 17, 2023

La FGR precisó que para deliberar su dictamen, se acudió también al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), para obtener los datos que aportaron.

Asimismo, detalló que en general las pruebas periciales que se aportaron fueron impresiones fotográficas; protocolos de necropsia; estudios psicopatológicos; fuentes de información directas; videos de vigilancia aportados tanto por autoridades, como por particulares; certificaciones médicas; protocolos de actuación; y las opiniones técnicas correspondientes, que han permitido llegar a las siguientes conclusiones periciales. A partir de aquí, la Fiscalía recapituló los datos sobre el caso de manera cronológica.

“El área pericial de la Fiscalía General de la República, después de haber analizado cronológicamente todas las pruebas ya señaladas, concluye que las heridas craneoencefálicas producidas en la víctima por descargas de un objeto contundente sobre su cabeza o por contacto de la superficie craneal contra un plano duro, son la causa del fallecimiento de la víctima”.

E insiste: “Al peritaje de la Fiscalía de Morelos, que establece como causa de muerte la “broncoaspiración secundaria a intoxicación etílica”, no es posible darle sustento, en razón de las lesiones externas e internas ya señaladas, y del hecho de que no se tomó en cuenta, en toda su magnitud, la cronología del momento del fallecimiento”.

Las autoridades de la FGR apuntaron que el estudio anatomopatológico del cuerpo de Ariadna Fernanda ratifica la causa de muerte, como traumatismo craneoencefálico, así como también lo corrobora el análisis pericial de la cronología de los hechos y las pruebas que confirman el momento de dicho fallecimiento.

FISCALÍA DE CDMX TURNA INVESTIGACIÓN A LA FGR

Fue el pasado 17 de noviembre de 2022 cuando Ernestina Godoy Ramos, Fiscal de la Ciudad de México, informó que entregaría a la Fiscalía General de la República (FGR) una sólida carpeta de investigación del feminicidio de Ariadna Fernanda López Díaz, joven hallada sin vida el 31 de octubre pasado en la carretera conocida como La Pera-Cuautla, en Tepoztlán, Morelos.

En el mensaje que emitió para dar a conocer las acciones de la dependencia, Godoy Ramos mencionó que la Fiscalía que ella encabeza ha realizado una investigación sólida respaldada por el trabajo de ministerios públicos y elementos de la FGJ-CdMx.

“En el caso de la joven Ariadna [Fernanda López Díaz] hemos logrado una investigación sólida que se encuentra respaldada por trabajos científicos y profesionales realizados por ministerios públicos, policías de investigación y peritos de esta Fiscalía”, dijo la Fiscal.

“Quiero comentarles que en las próximas horas entregaremos a la Fiscalía General de la República la investigación que hemos realizado hasta el momento, luego de que a solicitud nuestra esa institución ejercerá su facultad de atracción de la indagatoria”, adelantó.

Asimismo, Godoy Ramos destacó la labor de los ministerios públicos, quienes lograron llevar a proceso a Vanessa “N” y Rautel “N” por su probable participación en el feminicidio.

SHEINBAUM ACUSA A FISCAL

Unos 10 días antes del anuncio de Godoy, el pasado 7 de noviembre, Claudia Sheinbaum acusó a Uriel Carmona, Fiscal General de Justicia de Morelos, de encubrir el feminicidio de Ariadna Fernanda. En ese entonces exhibió evidencia y anunció que la entregaría a la Fiscalía General de la República para que este servidor público sea investigado. Además, reveló que el Fiscal de Morelos pidió “matizar” los señalamientos en su contra sobre el encubrimiento del feminicidio.

La mandataria capitalina también mencionó que había indicios de que el Fiscal Uriel Carmona tiene nexos con Rautel “N”, presunto implicado en el feminicidio de Ariadna que se entregó a las autoridades de Nuevo León el pasado 7 de noviembre y quien actualmente se encuentra en el Reclusorio Oriente en la Ciudad de México.

Por lo tanto, el 16 de noviembre Uriel Carmona tuvo que comparecer ante el Congreso local por las acusaciones del supuesto encubrimiento del feminicidio.

Ante legisladores y legisladoras, el funcionario defendió su institución y su labor realizada en el caso de Ariadna. Además, consideró que las acusaciones hechas por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, son con tintes políticos.

“Nosotros no tenemos ningún interés en el tema de lo político. La Fiscalía a mi cargo no se ha prestado a servir a intereses de otras autoridades y mucho menos al campo de la política”, dijo.

Asimismo, el Fiscal de Morelos negó categóricamente tener alguna relación, vínculo directo, indirecto, pasado, presente con Rautel “N”, quien se encuentra detenido junto con Vanessa “N” por su presunta participación en la muerte de Ariadna.

“Esos señalamientos no tienen sustento, al parecer se trata de un tema de política. La Fiscalía no se mete en política. Los que nos interesan son las víctimas. Tenemos muchas fallas, sí, ¿quién no? Nos falta presupuesto, personal, policías”, aseguró.

VERSIONES DISTINTAS SOBRE LA CAUSA DE MUERTE DE ARIADNA FERNANDA

El pasado 10 de noviembre, Jazmín Herrera Soto, médica legista de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, defendió que la autopsia que practicó al cuerpo de Ariadna Fernanda López Díaz, concluyó que la causa de muerte de la joven fue broncoaspiración por intoxicación alcohólica.

“La causa de muerte que nosotros emitimos de manera técnico-científica, que es durante el procedimiento, es broncoaspiración por intoxicación alcohólica“, dijo durante una conferencia de prensa.

“Datos en tráquea que nos están hablando de que había alimento, de que este espacio se encontraba ocupado por líquido y por alimento, lo que hizo que las vías respiratorias se encontraran ocupadas y disminuyera la oxigenación en todos los órganos, y de esta manera condujera a la muerte”, explicó.

El pasado 10 de noviembre, el Poder Judicial de la Ciudad de México respaldo la necropsia realizada por el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, la cual realizó dos que concluyeron que la causa de muerte de la joven de 27 años fue un trauma múltiple.

Además que la segunda necropsia al cuerpo de la joven, llevada a cabo en apego a estándares internacionales y realizada a petición de sus familiares.

Poder Judicial capitalino detalló que el Instituto practicó además estudios de gabinete complementarios al examen macroscópico, como Rayos X, estudios químicos, toxicológicos e histopatológicos, así como el seguimiento fotográfico de la misma.