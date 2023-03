El FBI busca a otra mujer presuntamente secuestrada en Colima; ofrece recompensa

Ciudad de México, 16 de marzo (SinEmbargo).- Autoridades de Los Ángeles, Estados Unidos, solicitaron ayuda para localizar a la ciudadana María del Carmen López, de origen mexicano, quien fue secuestrada el 9 de febrero.

Del Carmen López, de 63 años, fue secuestrada cuando se encontraba en su casa ubicada Pueblo Nuevo, Colima, de acuerdo con un comunicado de la oficina del FBI en Los Ángeles.

The #FBI is offering a #reward of up to $20K for information that leads to the location of Maria del Carmen Lopez, 63, who was allegedly #kidnapped from a residence in Pueblo Nuevo, Colima, Mexico, on 2/9. Lopez is an American citizen with ties to #SoCal. https://t.co/TbJDuPP7hA

— FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) March 16, 2023