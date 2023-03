Tres mujeres de Texas desaparecen en México; viajaban a vender ropa en tianguis de NL

Las hermanas Maritza y Marina Rios, y su amiga Dora Sáenz viajaron hacia a la ciudad de Montemorelos, en Nuevo León, para vender ropa en NL.

Peñitas, Texas, EU, 10 de marzo (AP) — Dos hermanas de Texas y una amiga desaparecieron en México después de que cruzaron la frontera el mes pasado para vender ropa en un mercado de pulgas, informaron las autoridades estadounidenses este viernes.

El secuestro de cuatro estadounidenses en México que fue captado en video la semana pasada recibió una avalancha de atención y se resolvió en cuestión de días. Pero el destino de las tres mujeres, de las que no se sabe nada desde hace unas dos semanas, sigue siendo un misterio y ha recibido relativamente poca difusión.

El FBI dijo hoy que está al tanto de que dos hermanas de Peñitas, una pequeña ciudad fronteriza de Texas cercana a McAllen, y su amiga han desaparecido. El jefe de policía de Peñitas, Roel Bermea, dijo que sus familias han estado en contacto con las autoridades mexicanas, las cuales están investigando su desaparición.

Aparte de eso, las autoridades estadounidenses y mexicanas no han dicho mucho sobre la búsqueda de Maritza Trinidad Pérez Ríos, de 47 años, Marina Pérez Ríos, de 48, y su amiga, Dora Alicia Cervantes Sáenz, de 53.

El episodio contrasta fuertemente con el frenesí del Gobierno y los medios de comunicación por el secuestro de cuatro estadounidenses que viajaron a México por carretera para una cirugía plástica. Se vieron inmersos en un tiroteo entre cárteles de la droga en la ciudad fronteriza de Matamoros, y en un video pudo verse cómo se los llevaban en una camioneta. Los dos sobrevivientes fueron encontrados el martes en una choza de madera cerca de la costa del Golfo de México.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que tres mujeres cruzaron hacia México el 24 de febrero, que era viernes, de acuerdo con Bermea. Peñitas se ubica a sólo unos cientos de metros del río Bravo (río Grande, en inglés).

El esposo de una de las mujeres habló con ella por teléfono mientras viajaba en México, dijo el jefe policial, pero se empezó a preocupar cuando no la pudo contactar después.

“Como no pudo ponerse en contacto durante ese fin de semana, vino ese lunes y nos lo comunicó”, dijo Bermea. No se sabe nada de las tres mujeres desde entonces.

¡APOYA CON RT PARA DIFUNDIR Y LOCALIZARLAS! Ellas son Marina Perez Ríos, Dora Alicia Cervantes Saenz y Maritza Trinidad Perez Ríos, desaparecieron el sábado 25 de Febrero en el municipio de china mientras se trasladanan de McAllen a Montemorelos a vender ropa. ¡APOYEN PLIS! pic.twitter.com/gAYjfbQqVE — @QuePasaEnNL ®️ (@LoQuePasaEnNL) February 28, 2023

Bermea dijo que las mujeres viajaban en un vehículo Chevy Silverado verde de mediados de la década de 1990 hacia un mercado de pulgas en la ciudad de Montemorelos, en el estado de Nuevo León, la cual está a unas tres horas en coche de la frontera. Funcionarios de la fiscalía estatal dijeron que han estado investigando la desaparición de las mujeres desde el lunes.

En la búsqueda masiva esta semana de los cuatro estadounidenses secuestrados participaron escuadrones de soldados mexicanos y miembros de la Guardia Nacional. Pero para la mayoría de los 112.000 mexicanos desaparecidos en todo el país, los únicos que los buscan son sus desesperados familiares.