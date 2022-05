Science acusa al Supremo de EU de ignorar la ciencia en fallo sobre el aborto

Washington, 16 may (EFE).- La revista Science publicó este lunes un editorial en el que acusa al Tribunal Supremo de Estados Unidos de ignorar la ciencia sobre el aborto en el fallo que posiblemente retirará la protección legal de este derecho.

Según concluyeron los más de 40 investigadores que participaron en esta investigación, las mujeres que pueden interrumpir su embarazo tienen más probabilidades de tener un hijo deseado más adelante, y son más capaces de mantener a los que ya tenían antes de su aborto.

Quienes pueden abortar, además, tienen seis veces más probabilidades de hacer planes para mejorar su situación en el próximo.

"Science is clearly relevant to the controversial issues of our time, including abortion access in the United States … The highest court in the United States should not ignore it," writes Diana Greene Foster in a new #ScienceEditorial. https://t.co/WeiFgjYAQv #RoeVWade pic.twitter.com/SZS482mouJ

