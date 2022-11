“El INE no se toca” es ridículo. La Constitución se ha cambiado antes: Lorenzo Meyer

El historiador y profesor emérito del Colmex, Lorenzo Meyer, dijo en entrevista con SinEmbargo Al Aire que si la derecha es inteligente no estaría en contra de Andrés Manuel, ya que no le ha quitado nada. “(La 4T) no es la revolución soviética, no es la revolución cubana, no es el chavismo, es algo mucho más pacífico, organizado, ¿entonces qué es lo que irrita?”, cuestionó.

Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).– Decir que el Instituto Nacional Electoral (INE) no se toca “es realmente ridículo”, planteó en entrevista el historiador y profesor emérito del Colmex, Lorenzo Meyer, al señalar que nada está escrito en piedra y una prueba de ellos son las más de 700 modificaciones que ha tenido la Constitución desde su promulgación en 1917 hasta la fecha.

“El eslogan de la oposición es realmente ridículo, eso de que ‘El INE no se toca’. ¿Cómo que no se toca? ¿Pues qué Moises bajó con las tablas de la Ley y traía ahí al INE y es palabra de Dios y no se toca? Claro que se toca. La Constitución es la estructura legal más importante. ¿Cuántas veces se ha tocado? […] Son poco más de 700 toques que se han dado a la Constitución. Todas las estructuras políticas tienen a fuerza que modificarse”, comentó Meyer a Álvaro Delgado durante el programa Los Periodistas que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

El doctor Meyer expuso que históricamente ha costado que haya elecciones “más o menos aceptables” en el sentido de que exista una oposición real que pueda organizarse, medios de información libres y un conteo adecuado de los votos. ”Es lo que presume el INE, ¿no? Ha logrado todo eso, bueno, el INE y un montón de presiones sociales. Así que esa parte no va a ser afectada en caso de que la iniciativa presidencial tuviera visos de ser aceptada, (pero) no va a ser aceptada”, señaló.

La Reforma Electoral del Presidente López Obrador pretende sustituir al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consulta (INEC), que reduce de 11 a siete el número de los consejeros que serán electos por voto popular. También reduce de 500 a 300 los diputados federales y de 128 a 96 los senadores, incorpora a la Constitución el voto electrónico, y deja fuera de los tiempos en radio y televisión a los organismos electorales.

“El hecho de que salgan con que ‘El INE no se toca’, hay que discutir cómo se modifica, en eso tienen toda la razón, hay que llevar las cosas a los sitios adecuados, al Congreso y discutir. ¿Realmente se necesitan esos fondos, se necesitan las 300 organizaciones en cada uno de los distritos, las 32 que hay en cada estado y toda el montón de burocracia que eso requiere, se necesita o se puede adelgazar? Yo creo que sí se puede adelgazar”, expuso Meyer.

Al tratarse de una reforma constitucional requiere de una mayoría calificada, es decir de los votos de dos terceras partes del Congreso, los cuales no tiene Morena ni sus aliados. Pese a esto y que aún no hay un dictamen a discutir, la oposición ha argumentado que esta iniciativa —una de las 50 que se han presentado en materia electoral​​— busca “desaparecer” al INE. Este argumento llevó el fin de semana a que decenas de miles de personas y opositores al Gobierno de López Obrador —muchos de ellos sin conocer a detalle la reforma— salieran a manifestarse en la Ciudad de México y otros puntos del país para “defender” a la autoridad electoral.

En ese sentido, el doctor Lorenzo Meyer indicó que de fondo no se trata de la defensa del INE lo que sacó a las calles a opositores como Vicente Fox, Felipe Calderón, Roberto Madrazo o Elba Esther Gordillo, todos ellos señalados de haber participado de una manera u otra, en una elección señalada de fraudulenta.

“El punto es el estilo personal de gobernar de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que ahí está una de las grandes irritaciones de la oposición porque la 4T no ha expropiado nada sustantivo [….] no hay una nueva estructura fiscal, que la necesitamos, porque el fisco mexicano recibe el equivalente al 18 por ciento del PIB, ¿cuál es el promedio en la OCDE, a la cual pertenecemos? Más del 30 por ciento. O sea que se cobra bien poquito de impuestos en México. Así que no hay en la 4T, todavía, en ese primer momento, una cosa que se puedan sentir expropiados, que se está perdiendo su riqueza, ni Claudio X.González, ni Salinas Pliego, lo que se les está pidiendo es que paguen lo que deberían haber pagado desde hace mucho tiempo y que cometieron un delito al no pagar, pero no se les está expropiando nada”, refirió el profesor emérito del Colmex.

“No es la revolución soviética, no es la revolución cubana, no es el chavismo, es algo mucho más pacífico, organizado, ¿entonces qué es lo que irrita?”, cuestionó. Y abordó: “lo que hay es una revaloración de la estructura de clases, el discurso de López Obrador es primero los pobres, es decir que hay alguien que está primero, en el discurso y en buena medida ya en políticas reales, los que están hasta abajo, eso es es lo que resiente la derecha y en buena medida la clase media”.

En relación a la marcha a la que convocó el Presidente López Obrador para el próximo domingo 27 de noviembre, Lorenzo Meyer recordó la frase que se ha citado en días recientes de Carlos Castillo Peraza: “Las manifestaciones no votan”. En ese sentido matizó: “pero sí son un indicador muy bueno, [..] y que esa movilización se traduzca en votos tampoco hay manera de evitarlo, entonces está interesante y los dos años que le restan a Andrés Manuel van a ser así de confrontación constante, lo único que esperamos es que no sea violenta”.

Meyer dijo que si la derecha es inteligente no estaría en contra de Andrés Manuel, ya que no le ha quitado nada y a los que realmente pueden estar enojados, frustrados, les ha dado la posibilidad de introducirse en el mundo político y en el mundo como ciudadanos vía las becas, las ayudas, etc.

“Otros ya se fueron por el lado de la violencia, ya está el narco con sus pequeños ejércitos funcionando desde hace tiempo porque la movilidad social es muy baja en México y el crimen sí permite movilidad social, exige un precio brutal, pero algunos están dispuestos a pagarlo. La política de Andrés Manuel es una manera de evitar que se llegue a esa situación crítica y yo creo que hay algunos de los plutócratas y de la oligarquía que han de entenderlo así”, expuso.