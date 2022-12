Protestas en Perú y detención de Castillo desata videos fakes en la red

Por León Ramírez, Marcos Martínez Chacón y Abril Mulato

Ciudad de México, 16 de diciembre (AP) — Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

VIDEO NO CORRESPONDE A PROTESTAS EN PERÚ, SE GRABÓ EN MARRUECOS

LA AFIRMACIÓN: Video muestra a manifestantes en Perú que piden restituir a Pedro Castillo como Presidente y el cierre del Congreso.

LOS HECHOS: El video en cuestión se grabó en la ciudad de Kenitra, Marruecos. El usuario de TikTok que lo subió lo relacionó con los festejos del Mundial de fútbol en Qatar, donde el país logró una clasificación histórica a semifinales.

Miles de personas han protestado en Perú tras la destitución de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022. El izquierdista, que había ordenado la disolución del Parlamento, hoy se encuentra detenido y es investigado de forma preliminar por rebelión.

Desde entonces se han registrado manifestantes que exigen elecciones generales, la renuncia de la nueva Presidenta Dina Boluarte y el cierre del Parlamento.

La Defensoría del Pueblo ha registrado la muerte de siete personas, entre ellos dos adolescentes, desde el 7 de diciembre, informó The Associated Press.

En este contexto, usuarios de redes sociales han difundido un video que, afirman erróneamente, muestra una de las protestas en el país sudamericano.

La grabación incluye una marca de agua del usuario de TikTok @kaporal113. AP encontró el enlace del video, el cual aparece como “no disponible” al día de hoy. Sin embargo, el caché de Google permite ver las etiquetas colocadas originalmente en el video: Kenitra, Morocco y WorldCup.

Una búsqueda en Twitter de las palabras Kenitra y Morocco llevó a otro video con una toma parecida, pero publicado el 27 de noviembre, cuando Marruecos venció a Bélgica en el Mundial. El tuit incluye el mensaje “Kenitra festeja”.

AP identificó que el edificio que aparece en el video está ubicado en Kenitra, Marruecos, por lo que es falso que el video muestre una protesta en Perú, como dicen las publicaciones de Facebook.

Tras convertirse en el primer país africano en clasificar a semifinales, Marruecos se enfrenta el miércoles a Francia.

VIDEO NO MUESTRA PROTESTAS EN PERÚ TRAS DETENCIÓN DE EXPRESIDENTE

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra protestas ocurridas en Perú el 8 de diciembre pasado, un día después de que se ejecutara la detención del expresidente Castillo.

LOS HECHOS: El video circula en la web desde hace más de dos años y se grabó cuando el expresidente Manuel Merino se encontraba en el poder.

Un video compartido en redes sociales el 8 y 9 de diciembre muestra a decenas de personas manifestándose en las calles.

En la grabación también se ve a algunos individuos arrojando objetos y al cuerpo policial intentando contrarrestar a los manifestantes.

Pero esto es incorrecto, tras realizar una búsqueda inversa de imágenes, la AP encontró que el mismo video comenzó a circular el 15 de noviembre de 2020 y no corresponde con las protestas que se han suscitado en el sur de Perú desde la semana pasada tras la destitución de Castillo como Presidente.

El video muestra imágenes que fueron captadas por el medio peruano Latina y por la agencia de noticias Reuters. Estas últimas fueron retomadas por la web de noticias Voz de América.

