Presidenciables de PRI-PAN-PRD desfilan en foro; De Hoyos insiste en alianza con MC

Los distintos líderes del bloque opositor, quienes además ya se han destapado como aspirantes a la candidatura presidencial de parte de “Va por México”, hicieron un llamado a la unidad rumbo al 2024, en tanto que Gustavo de Hoyos Walther insistió en que Movimiento Ciudadano se sumará a la coalición.

Ciudad de México, 17 de abril (SinEmbargo).– En un escenario se juntaron quienes años antes se llamaban opositores entre sí: perredistas, priistas y panistas. Bajo el grito “¡Unidos!”, líderes políticos que ya se han destapado como aspirantes a la candidatura presidencial para el 2024 abrieron el foro “Unidad y Gobiernos de Coalición”, convocado por la organización [email protected] para Mejorar, los mismos que llamaron a marchar en febrero en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

En el primer día del evento se reunieron figuras como las senadoras Lilly Téllez y Claudia Ruiz Massieu, los diputados Santiago Creel Miranda y Juan Carlos Romero Hicks, el empresario Gustavo de Hoyos Walther y el priista Enrique de la Madrid Cordero. Se espera que en las mesas faltantes se presenten el resto de los aspirantes a la candidatura común, entre ellos la Senadora del PRI Beatriz Paredes, el exgobernador de Michoacán Silvano Aureoles, el exgobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, el exdiputado y exmilitante del PRD Demetrio Sodi, y el Senador Miguel Ángel Mancera.

A pesar de que fueron presentados en el foro como “líderes” del movimiento opositor, todos ellos ya han anunciado sus aspiraciones para ser el o la abanderada de la coalición política “Va por México” para las elecciones presidenciales de 2024, y en sus participaciones de este lunes hicieron claro su compromiso personal con lo que denominaron una “alternancia” y “Gobierno de coalición”.

Fue bajo el mismo llamado de unidad de las fuerzas políticas opositoras a Morena que el empresario Gustavo de Hoyos insistió que el bloque debe de tener como integrante a Movimiento Ciudadano con miras al 2024, a pesar de que su dirigente Dante Delgado ha asegurado que no tiene ninguna intención de ser un cuarto partido en la coalición “Va por México”.

“Hay que mantener la unidad opositora, sumando en su momento a Movimiento Ciudadano“, expuso el empresario. “No se trata de las propuestas de una persona. Ya tenemos clara la ruta, ya tenemos el mapa para llegar allá [en el 2024], y es el mapa de propuesta ciudadana para que nadie se quede atrás (…). No lo duden, los vamos a echar de Palacio Nacional”.

Mientras De Hoyos emitía este mensaje, el partido naranja realizaba su propio evento, el “Seminario sobre Seguridad, Justicia y Paz”; que anunció en sus redes sociales como una plática para construir “una agenda ciudadana rumbo al 2024”.

El encuentro, que fue planteado como un espacio de diálogo con participación de la sociedad civil por medio de redes sociales, tuvo sus primeras dos mesas de diálogo este lunes con fallas técnicas en la transmisión desde las redes de Sociedad Civil México, lo cual resultó en quejas ciudadanas. Ana Lucia Medina, su fundadora y militante panista desde 2005, inició los discursos con una exigencia de que el próximo Gobierno encabezado por la oposición “sea un Gobierno de coalición”.

“Sabemos hoy, más que nunca, y esperamos no olvidarlo, que la mejor política no es la que impone un sólo punto de vista dictado desde arriba, sino la que se forma a través de la conversación entre ciudadanos y entre estos y los representantes surgidos de elecciones libres y auténticas, llamado un Gobierno de coalición”, indicó. “En el momento de emergencia generalizada, ocasionada por la destrucción que el actual régimen y su partido han provocado en nuestro país, la exigencia ciudadana de unidad (…) va acompañada de esta otra demanda: que el próximo Gobierno que encabece la oposición, sea un Gobierno de coalición”.

NO HABRÁ UN REPARTO DE INTERESES DE PODER: ROMERO HICKS

La primera mesa contó con la participación de Téllez, Ruiz Massieu y Romero Hicks, mientras que el historiador José Antonio Crespo y el Ministro en retiro Diego Valadés Ríos sumaron como moderadores y comentaristas.

Claudia Ruiz Massieu fue la primera en hablar. “Solamente articulando a la pluralidad de la sociedad mexicana, representada en distintas fuerzas políticas pero también con la ciudadanía, y creo que eso es un rasgo distintivo de lo que hoy —por lo menos que nos aspiramos a encabezar este proyecto— coincidimos: no basta con los partidos políticos, necesitamos incorporar la ciudadanía de una manera decidida”.

Posteriormente, el Diputado panista Romero Hicks expuso que en el país existen “cuatro cánceres” que deben de ser atendidos: el “quiebre del alma y el espíritu” de las instituciones gubernamentales, la pobreza y desigualdad, la violencia e inseguridad, y la corrupción y la impunidad.

“Queremos transformar la realidad esta será la próxima transición y la nueva transformación; no lo que vivimos ahora, que no voy a perder mi tiempo refiriéndome a como un Gobierno soberbio se auto-describe como una transformación, cuando es la historia la que lo debe determinar, es la propia sociedad, y no por mecanismos diferentes”.

Adicionó que será tarea del próximo Gobierno “entender que la coalición no es una reforma de reparto de cuotas de partido, ni puede ser un reparto de intereses de poder”. “Un Gobierno debe de ser daltónico, el Gobierno debe gobernar para todos”.

“Un Gobierno de coalición implica acuerdos políticos públicos, con elementos que permitan dar seguimiento a esos acuerdos, evaluarlos, y eventualmente imponer sanciones ante su incumplimiento. De no hacerse así, no se trataría de un Gobierno de coalición, sino de un Gobierno de colusión, donde solamente se da un acuerdo de voluntades de carácter privado e íntimo para seguir revistiendo de potestades a quien ejerza la Presidencia de la República, y estoy seguro que no es eso lo que ustedes pretenden”.

TÉLLEZ PIDE DETENER “RUINA INSTITUCIONAL”

Finalmente, la Senadora Lilly Téllez expuso la necesidad de detener lo que ella llamó una “ruina institucional del país”, a la par que indicó que en México existe un “presidencialismo autoritario”.

La panista, que logró su puesto en el Senado de la República de la mano de Morena, aseguró que actualmente se boicotea la transparencia, se actúa desde la Presidencia “sin límites y sin contrapesos”, con una obstrucción de la vigilancia social.

“Es clara la captura de la élite militar con dinero y contratos para imponer, por la fuerza, la continuidad de este régimen y esos acuerdos con los criminales, para que llenen de dinero y de votos al partido oficial. Ante este plan antidemocrático debemos, todos unidos, ser la resistencia”, expuso la legisladora del PAN.

Téllez aseguró que esta resistencia debe de ser “inteligente, activa y valiente”, y no caer en una desconfianza mutua.

”El primer paso de esta resistencia democrática, como lo decía Claudia, es la vía electoral para impedir el retroceso autoritario. Coincido en que debemos conformar una gran alianza opositora con la presencia de las organizaciones de la sociedad civil y toda la participación ciudadana”.

Al terminar, la Senadora recibió aplausos. “Ya me había acostumbrado a recibir gritos y no aplausos ahí en el Senado, muchas gracias”, dijo.

GRITAN “¡PRESIDENTE!” A CREEL MIRANDA

Previo a la segunda mesa del foro, titulada “Gobierno de coalición con perspectiva constitucional”, la transmisión en vivo del evento realizada desde las redes de la asociación Sociedad Civil México comenzó a fallar. Fue este enlace el que reunió un diálogo abierto a través de Twitter con la ciudadanía que estuvo conectada, quienes pidieron que se arreglara la conexión a la brevedad para enterarse de las propuestas, y una de las usuarias pidió consideración para realizar los eventos fuera de un horario laboral, de tal manera que más personas pudieran involucrarse en los eventos del bloque opositor.

La primera participación de esta mesa fue de Enrique de la Madrid Cordero, quien pidió a los políticos opositores que haya una reconciliación y acabar con la polarización para poder dialogar, generar consensos y generar una igualdad de oportunidades. El hijo del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado incluyó en su discurso sus consideraciones con respecto a las necesidades económicas y sociales que existen en el país.

Sumó después el empresario y expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, quien hizo un reconocimiento público en su presentación a su “amigo” Claudio X. González, por su “compromiso y liderazgo”, siendo este último empresario quien en octubre del 2022 presentó el bloque opositor de “[email protected]”.

“Aunque hay muchos héroes y muchos visionarios en esa batalla [de formar un Gobierno de coalición], tengo que reconocer el compromiso y el liderazgo, a toda prueba, de mi amigo Claudio X González. Enhorabuena, Claudio, por eso”.

El reconocimiento se amplió para incluir también a los líderes nacionales de los partidos opositores: Marko Cortés del PAN, Alejandro Moreno del PRI, y Jesús Zambrano del PRD; así como al Senador emecista Clemente Castañeda y la Diputada panista y exprimera dama, Margarita Zavala.

Pero fue el Diputado panista y Presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Santiago Creel Miranda, quien se llevó los aplausos y el cántico de “¡Presidente! ¡Presidente!” al final de su exposición, en el cual se dijo, antes que militante del PAN, un mexicano.

“Creo que es necesario que tengamos una coalición de quienes pensamos que primero es México, que antes es México y siempre es México, antes que otro interés”, dijo. “México no es de usted, México es de cada uno de nosotros, de nuestros hijos y nietos”.

Creel Miranda cerró su participación con su apoyo a la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, quien ha sido señalada por afines al oficialismo por sus posturas independientes al Poder Ejecutivo federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

