Nancy Pelosi renuncia a liderazgo de los demócratas en Cámara de Representantes de EU

Por Lisa Mascaro

WASHINGTON (AP).— La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció el jueves que no aspirará a un puesto de liderazgo en el Congreso, en un punto de inflexión que abre paso a una nueva generación de líderes después que el control de la cámara pasó a los republicanos en las elecciones intermedias.

En un discurso enérgico, Pelosi anunció que dará el paso al costado después de dirigir el bloque demócrata durante casi 20 años y tras el brutal ataque a su esposo Paul el mes pasado en su residencia en San Francisco.

La demócrata de California, la primera mujer que preside la cámara, dijo que permanecerá en el legislativo como representante de San Francisco, una banca que ocupa desde hace 35 años, cuando comience el nuevo periodo de sesiones en enero.

Join me as I make a major announcement on the Floor of the House of Representatives. https://t.co/Hi7zFqidbV

“No aspiraré a la reelección como líder demócrata en el próximo Congreso”, dijo Pelosi. “Pienso que ha llegado la hora de que una nueva generación lidere el bloque demócrata que respeto tan profundamente”.

Recibió una ovación de pie al finalizar, y numerosos legisladores se acercaron para darle abrazos y buenos deseos.

Es inusual que un legislador continúe en el Congreso después de renunciar al liderazgo, pero es una decisión propia de Pelosi, que por años ha desafiado los convencionalismos en la búsqueda del poder en Washington.

Thank you all — and may God continue to bless the United States of America. pic.twitter.com/XDlQRwvDjY

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) November 17, 2022