Por qué las elecciones intermedias de EU son importantes y qué será del voto latino

Washington, 7 de noviembre (AP).— Tras meses de comicios primarios, eventos de campaña y recaudación de fondos, finalmente llegan el martes las elecciones de mitad de periodo en Estados Unidos, donde se decidirá el control del Congreso y los gobiernos de varios estados.

Los republicanos vaticinan una victoria abrumadora mientras los ansiosos demócratas tratarán de defender sus estrechas mayorías en el Congreso, ante el descontento general en torno a la economía, la delincuencia y el liderazgo del Presidente Joe Biden. Los demócratas albergan esperanzas de que la reacción popular contra la decisión de la Corte Suprema de anular el derecho al aborto les salvará.

Debido a lo reñido de varias contiendas y los conteos de votos prolongados, podría tardar días o semanas antes de se conozcan los resultados definitivos.

Aquí un vistazo a lo que ver en el día de las elecciones:

¿UNA OLA REPUBLICANA?

Todo apunta a una victoria abrumadora de los republicanos el martes. Pero queda por ver si será una onda o un tsunami.

Los votantes en su gran mayoría están pesimistas en cuanto al rumbo que lleva el país, en medio de una alta inflación y una severa polarización política. Y la tendencia histórica es que los votantes se desquitan con el partido en el poder.

