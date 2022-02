Seis países africanos reciben tecnología para producir vacunas contra la COVID-19

Ginebra, 18 feb (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció hoy que seis países africanos (Egipto, Kenia, Nigeria, Senegal, Sudáfrica y Túnez) recibirán la tecnología necesaria para producir sus propias vacunas con “ARN mensajero”, un paso clave para acabar con la desigualdad global en la vacunación contra la COVID.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció los nombres de los primeros países beneficiarios de la iniciativa, que dio sus primeros pasos el pasado año con la creación de un centro de investigación sobre la tecnología del ARN mensajero en Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

El centro ya ha logrado desarrollar vacunas anticovid similares a las de Moderna, la compañía estadounidense que junto a Pfizer-BioNtech ha desarrollado durante la pandemia las vacunas que se han mostrado más eficaces contra la COVID-19, basadas en la citada tecnología del ARN mensajero.

"Today I’m delighted to announce the first six African countries that will receive technology from the hub to produce their own mRNA vaccines: Egypt 🇪🇬, Kenya 🇰🇪, Nigeria 🇳🇬, Senegal 🇸🇳, South Africa 🇿🇦 and Tunisia 🇹🇳"-@DrTedros #VaccinEquity pic.twitter.com/bmcUuxKPDd

