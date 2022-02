“Europa ha traicionado a África”: Denuncian que desecho de vacunas dobla donaciones

Bruselas, 16 feb (EFE).- La Alianza Popular por las Vacunas, una plataforma de organizaciones favorables a un acceso universal de los fármacos, denunció que a finales de febrero la Unión Europea (UE) habrá tirado a la basura casi el doble de dosis de la vacuna contra la COVID-19 que las que habrá donado por esa misma fecha a África.

A través de un comunicado, la Alianza explicó este miércoles que, según sus cálculos, los Estados miembros de la Unión se habrán desecho de 55 millones de dosis no usadas al acabar este mes, una cifra que casi duplicará a los 30 millones de dosis que los Veintisiete han donado a África en lo que va de 2022.

