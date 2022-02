Ventas de vacuna y píldora anticovid en 2021 impulsan ganancias de Pfizer

Por Tom Murphy

Ciudad de México, 9 de febrero (AP).- Las ventas de la vacuna contra la COVID-19 impulsaron las ganancias de Pfizer más allá de las expectativas en el cuarto trimestre, pero la farmacéutica estableció un objetivo menor para 2022.

Pfizer dio a conocer el martes los pronósticos anuales tanto para las ganancias como para los ingresos que se quedaron por debajo de las expectativas de los analistas, a pesar de que la empresa anticipa otro año sólido de ventas de su vacuna, Comirnaty, y su nuevo tratamiento oral contra el coronavirus, Paxlovid.

Sus acciones bajaban el martes.

Pfizer anticipa que Comirnaty recaudará otros 32 mil millones de dólares en ventas en 2022, mientras que Wall Street prevé 34 mil millones. Tanto la empresa como los analistas pronostican 22 mil millones de dólares en ventas del tratamiento Paxlovid, que fue autorizado por los reguladores de Estados Unidos poco antes de Navidad.

Here are a few of the highlights from our Q4 & Full Year 2021 earnings report. See the full details from our presentation today: https://t.co/ZwZnFY4rSl $PFE

— Pfizer Inc. (@pfizer) February 8, 2022