3 dosis de Pfizer darían “suficiente de protección” contra Ómicron, sugiere estudio

Redacción Ciencia, 18 ene (EFE).- Un nuevo estudio que evaluó la eficacia de la vacuna de la COVID-19 de Pfizer/BioNTech contra la variante Ómicron indica que tres dosis podrían ofrecer “un nivel suficiente de protección” contra la enfermedad.

Esto implica que el reconocimiento por parte de los anticuerpos neutralizantes se vea comprometido.

En un estudio publicado en la revista Science, investigadores de ambas compañías farmacéuticas liderados por Alexander Muik analizaron los pseudovirus de Wuhan (originario) y de las variantes Beta, Delta y Ómicron en sueros de 51 participantes que recibieron dos o tres dosis de la vacuna COVID-19 basada en ARN mensajero.

Neutralization of SARS-CoV-2 Omicron by BNT162b2 mRNA vaccine–elicited human sera https://t.co/yst9LhN6U3. Tercera dosis de Pfizer restaura la inmunidad necesaria para Omicron. En otro estudio, una 4ta dosis NO aumentaría la protección.

— Dr. Oscar Cingolani (@cingolani_oscar) January 18, 2022