Pfizer asegura que Paxlovid, su tratamiento oral anticovid, es eficaz contra Ómicron

Nueva York, 19 ene (EFE).- La farmacéutica Pfizer aseguró este martes que los estudios realizados en laboratorio del tratamiento oral Paxlovid contra la COVID-19 han demostrado que es también eficaz contra la variante Ómicron del virus SARS-CoV-2.

Paxlovid, que ha obtenido una autorización de emergencia en Estados Unidos y otros países, reduce el riesgo de hospitalización o muerte en cerca de un 90 por ciento, comparado con un placebo en pacientes de alto riesgo cuando son tratados en los cinco primeros días desde la aparición de los síntomas.

Pfizer’s oral treatment is not approved but is authorized for emergency use by the FDA to treat mild-to-moderate COVID-19 in high-risk patients 12+, weighing at least 40 kg, with positive results of SARS-CoV-2 viral testing. See safety info: https://t.co/pC1bmtg1AS

— Pfizer Inc. (@pfizer) January 18, 2022