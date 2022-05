“Cuando me cansé de dar, se acabó todo”: Christian Nodal exhibe mensajes con Belinda

Ciudad de México, 18 de mayo (EFE).- El cantante mexicano Christian Nodal exhibió este miércoles una supuesta conversación que mantuvo con Belinda para mostrar que la cantante le pedía dinero para cuidados personales y para sus padres.

“Cuando me cansé de dar se acabó todo”, escribió Nodal en Twitter y compartió una captura de pantalla del WhatsApp de una supuesta conversación con su exnovia.

El intérprete del regional mexicano mostró las imágenes después de recibir una serie de críticas indirectas por parte de la madre de su exprometida, Belinda Schüll.

“¿Crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? o sea, ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana aparte de lo de mis papás para que me los pueda arreglar?”, son las presuntas palabras que Belinda escribió el 4 de febrero.

Según la conversación, tras algunos minutos sin respuesta de su entonces prometido, la artista mexicana le dijo lo arrepentida que estaba de seguir en dicha relación.

“Sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida”, se lee en la misma imagen.

Las contestaciones de Nodal llegan después de que Schüll le diera “me gusta” y publicara “emojis” de aplausos a un comentario de un seguidor que celebraba que Belinda hubiera terminado con Nodal, llamándolo “naco”, un insulto mexicano con connotaciones clasistas.

Después, la madre de la cantante de “Egoísta” subió una foto a su perfil de Instagram con la leyenda: “El mundo está lleno de personas que quieren recoger los frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”.

20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada.

Déjenme en paz, yo estoy sanando.

No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida.

todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi.

Cuando me canse de dar se acabo todo. https://t.co/CDckvvgnda pic.twitter.com/NDs9RGgn2s

