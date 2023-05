Familiares despiden a Lesly Martínez en la CdMx; exigen detener a su feminicida

Familiares y amigos le dieron el último adiós a Lesly Martínez, a quien buscaban desde el pasado 30 de abril que desapareció.

Ciudad de México, 18 de mayo (SinEmbargo).- La joven Lesly Martínez Colín, víctima de feminicidio, fue despedida este jueves por familiares y amigos en en el panteón “Nuevo Jardín”, de la Alcaldía Álvaro Obregón.

Después de ser velada en su casa, donde los gritos de justicia no paraban, el cuerpo de Lesly Martínez salió en la carroza a las 13:00 horas.

En una caminata encabezada por sus dos hijos, de ocho y nueve años, amigos, familia y vecinos de la víctima marcharon con flores y globos sobre avenida Santa Lucía, por más de cuatro kilómetros.

Entre las exigencias de los asistentes, piden que su agresor y expareja Alejandro Alberto Martínez, de 41 años, sea detenido de inmediato.

La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) informó ayer que el cuerpo localizado en el municipio de Huitzuco de los Figueroa, en Guerrero, de acuerdo al reconocimiento hecho por familiares, correspondía al de Lesly Martínez, la joven reportada como desaparecida desde el 30 de abril.

La dependencia a cargo de la Fiscal Ernestina Godoy reiteró que por protocolo se llevan a cabo los exámenes de genética respectivos y los resultados serán entregados entre 7 y 10 días.

Lesly Martínez está desaparecida desde hace 10 días. La familia del feminicida declaró que Alejandro Alberto confesó haberla matado. La fiscalía ocultó la información. URGE que aprobemos castigar el encubrimiento de los feminicidas por parte de sus familiares. Cero impunidad pic.twitter.com/OlKfjP5Q5w — Luisa Gutierrez Ureña (@luisag_urena) May 11, 2023

Más tarde, la dependencia emitió otro tuit en el que informó que el cuerpo ya fue entregado a sus familiares.

“El cuerpo de la joven ya fue entregado para su traslado a la Ciudad de México. Células de FIPEDE y de la Dirección General de Atención a Víctimas continúan brindando acompañamiento a familiares de la víctima”, puntualizó.