La muerte de la actriz Anne Heche fue un accidente, declaran resultados del forense

LOS ÁNGELES (AP).— Anne Heche murió de una lesión por inhalación y quemaduras después de su choque automovilístico con incendio y las autoridades dictaminaron que el deceso fue un accidente, según los resultados del forense publicados el miércoles.

La actriz de 53 años también tenía una fractura de esternón causada por un impacto contundente, dice el sitio web del médico forense del condado de Los Ángeles.

Aún se estaba completando el informe de la autopsia, dijo la oficina del forense.

La actriz de cine y televisión ganadora de un premio Emmy fue retirada del soporte vital el domingo en un centro de quemados. Resultó herida cuando su automóvil se estrelló contra una casa en el oeste de Los Ángeles el 5 de agosto. El vehículo y la casa estallaron en llamas. Sólo Heche resultó herida.

Heche sufrió una “lesión cerebral anóxica severa” causada por la falta de oxígeno, según un comunicado emitido la semana pasada en nombre de su familia y amigos.

Fue declarada con muerte cerebral, pero se la mantuvo con soporte vital hasta que sus órganos pudieran ser donados.

Only on CBSLA: Exclusive video from a Ring doorbell camera shows car owned by actress Anne Heche flying down a neighborhood street in Mar Vista before it crashed into a home Friday. Details: https://t.co/9LwIqB461f pic.twitter.com/FUQKQJjaPJ

— CBS Los Angeles (@CBSLA) August 6, 2022