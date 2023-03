FOTOS y VIDEO: Afición vuelve a La Corregidora de Querétaro 1 año después de tragedia

Uno de los invitados para la ocasión fue el exfutbolista brasileño Ronaldinho, quien recibió el aplauso de un estadio colmado que tuvo que pasar varios filtros de seguridad e incluso ver como se realizaban pruebas antidoping al azar en el ingreso.

Ciudad de México, 19 de marzo (SinEmbargo).– La afición volvió. Un año y 14 días después, los hinchas de los Gallos Blancos de Querétaro se dieron cita en el Estadio La Corregidora para volver a ver un partido de futbol, luego de que una de las mayores tragedias del futbol mexicano ocurriera en estas tribunas y en estos pasillos 12 meses atrás.

Aquella tarde del 5 de marzo de 2022 cuando aficionados de los Gallos blancos de Querétaro y de los rojinegros del Atlas se enfrascaron en una batalla campal que se extendió hasta el campo de juego del Estadio Corregidora y que dejó como saldo de 26 heridos, 9 de ellos de gravedad.

El veto culmina con la mayoría de los implicados en libertad y con una serie de tareas pendientes por parte de la Liga MX, la Federación Mexicana de Futbol y las autoridades locales.

El día de hoy, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPCQ) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro (SSC) realizaron pruebas antidopaje sorpresa a guardias de seguridad privada previo a su participación en el operativo para la reapertura del estadio La Corregidora.

A fin de garantizar la correcta participación de los elementos de seguridad privada en el marco del duelo entre Gallos Blancos y FC Juárez, desde horas antes de iniciar el operativo, la CEPCQ realizó una verificación de losrequisitos básicos, como el registro ante la SSC, de las personas que fueron reclutadas por las empresas SPEAL y Digav.

De igual forma, se realizaron pruebas antidopaje de manera aleatorio a algunos guardias para evitar la filtración de personas bajo el influjo de estupefacientes o alcohol.

“Previo a la realización del evento deportivo en el estadio Corregidora, personal operativo de la #CEPCQ realiza acciones de supervisión y vigilancia en el lugar, a fin de procurar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de los asistentes”, publicó la CEPCQ en sus redes sociales.

Uno de los invitados para la ocasión fue el exfutbolista brasileño Ronaldinho, que en la etapa final de su carrera disputó varios partidos oficiales con Querétaro e incluso llegó a una final de la Liga Mx. Antes de ser ovacionado por los asistentes al estadio, el campeón del mundo con su selección convivió con niños queretanos en las instalaciones de Palacio de Gobierno como parte de las actividades de celebración por la reapertura de La Corregidora.

El ambiente familiar, con pasión y alegría presentes con el regreso de la afición al estadio Corregidora.

Ronaldinho, junto con otros ex jugadores del club albinegro, fueron invitados por el Gobernador Mauricio Kuri para convivir con alrededor de 50 niños en las instalaciones de Palacio de Gobierno.

El partido, sobre el césped, fue electrizante, alimentado sobre todo por una afición sedienta de futbol. El equipo local empató el duelo 2-2 sobre la hora, con un gol de penal de Pablo Barrera, luego de que Juárez FC le diera la vuelta al 1-0 inicial –tanto de Rodrigo López– con goles Maximiliano Olivera y Jordan Sierra.

Querétaro ocupa el penúltimo lugar de la tabla, con nueve puntos, apenas por delante de Mazatlán, que suma cuatro unidades. Juárez, por su parte, es décimo con 13 puntos y está en zona de repechaje con 12 fechas jugadas. Los Gallos aún tienen un duelo pendiente.

LOS PENDIENTES EN QUERÉTARO

A pesar de que en su momento, tanto el Gobierno del estado de Querétaro encabezado por Mauricio Kuri y Mikel Arriola, Presidente de la Liga MX, afirmaron que se castigaría con todo el peso de la ley a los responsables, la realidad es muy distinta.

“Esto no va a quedar impune, yo me quiero dirigir a ti criminal, no me importa dónde estés, dónde hayas nacido o dónde te estés escondiendo, voy a dar contigo, lo que hiciste ayer lastimó y ofendió a todas las familias queretanas y de todo el país, lastimaste a visitantes cuando somos un ejemplo de hospitalidad, pusiste en riesgo a las familias que quieren disfrutar de un evento deportivo”. dijo Mauricio Kuri en conferencia de prensa el 6 de marzo.

“Voy a dar contigo, no mereces estar en las calles queretanas y no vas a estar más. Tu sentencia legal y social va a ser del tamaño de tu cobardía y de tu violencia. Serán además el ejemplo de que no vamos a permitir que esto no vuelva a ocurrir jamás, no vamos a permitir que se lastime la convivencia queretana, vamos a aplicar la ley y lo vamos a hacer pronto, sin contemplaciones y sin ninguna duda”, añadió en aquel momento.

Lo cierto es que la información proporcionada vía transparencia por la Fiscalía de Querétaro y el Poder Judicial de esa entidad al diario ESTO señala que ninguna de las personas que participaron en la trifulca se encuentra en prisión. El informe detalla que se iniciaron 9 carpetas de investigación, 73 personas fueron vinculadas a proceso, se emitieron 87 órdenes de aprehensión, 58 personas fueron sentenciadas, pero no hay un solo agresor en la cárcel.

El propio Fiscal General de Querétaro, Alejandro Echeverría Cornejo, dio a conocer el pasado 25 de febrero que aunque 58 aficionados que participaron en la trifulca serán vetados de La Corregidora por un periodo de tres a cuatro años, no irán a prisión aún cuando acumulan una condena de 150 años de condena entre todos, debido a que aceptaron su culpabilidad y accedieron a pagar una fianza para la reparación de daños.

Alejandro Echeverría señaló que hasta el momento la Fiscalía General del Estado ha recaudado casi un millón de pesos de los acuerdos reparatorios, pero señaló que ninguna persona ha reclamado el dinero debido a que la mayoría de los afectados residen en el estado de Jalisco.

Ha pasado un año desde entonces, y las medidas anunciadas por la Liga MX no han sido suficientes para atender el problema de la violencia como ha quedado demostrado en días recientes en dos estadios del país. El pasado 18 de febrero, durante el partido entre el Atlas y los Tigres de la UANL, un seguidor de los rojinegros agredió a un fanático visitante que era retirado del inmueble por elementos de seguridad del Estadio Jalisco.

En la grabación, difundida a través de TikTok bajo el título “El Jalisco se respeta”, se observa cómo el sujeto baja entre las butacas para poder alcanzar al seguir de los Tigres y una vez que lo tiene cerca no duda en golpearlo en la cabeza provocando las risas de una mujer.

–Con información de Alfonso López Dávila y de AS México