Disney+ confirma desarrollo de nueva serie de Daredevil, según Variety

De acuerdo con el medio inglés Variety, Disney+ podría estar trabajando en una nueva temporada de la serie Daredevil, que antes formaba parte del catálogo de Netflix.

Ciudad de México, 19 de mayo (SinEmbargo).- La plataforma de streaming confirmó esta tarde la continuación de la serie de Marvel Studios, Daredevil, y reveló a sus nuevos escritores y productores.

De acuerdo con Variety, Disney+ reveló que ya ha puesto en desarrollo una nueva serie sobre el “Diablo de Marvel”, protagonizado por Charlie Cox. Asimismo, se reveló que Matt Corman y Chris Ord serán los escritores y productores ejecutivos del proyecto.

Daredevil tuvo tres temporadas entre 2015 y 2018 en la plataforma de Netflix. En ese tiempo también se lanzaron series como The Punisher, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist y The Defenders. En 2018 todas las producciones fueron canceladas y, aunque no se desveló el motivo, parece ser que Marvel tomó esta decisión para dejar todo el protagonismo a sus nuevas series de Disney+.

La serie protagonizada por Charlie Cox gira en torno a Matthew Murdock, un abogado de día y superhéroe de noche. A pesar de ser ciego, posee un oído, un olfato, una fuerza y una agilidad increíblemente desarrolladas.

Asimismo, Cox tuvo un cameo en la cinta Spider-Man: No Way Home y Vincent D’Onofrio, Kingpin en Daredevil, apareció en la serie de Disney+ Ojo de Halcón son pruebas suficientes para que los fans de Marvel puedan rodar una cuarta entrega de Daredevil.