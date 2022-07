Juan Carlos Monedero: Derecha, prensa y empresas harán de todo para mantener el poder

Monedero expuso que en México los partidos políticos de derecha, medios de comunicación y algunos periodistas se hacen pasar por progresistas para engañar a la gente. Además, dijo, algunos periodistas de “ética dudosa” se alquilan al mejor postor y son ellos mismos quienes abogan por la libertad de expresión.

Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo).- Juan Carlos Monedero, politólogo, catedrático y fundador del partido Podemos, advirtió que la prensa, ciertos periodistas, la derecha y los poderes económicos harán todo, desde mentir y dañar reputaciones hasta instigar a golpes de Estado para mantener el poder. Dijo que esto sucede en España pero también en todo Latinoamérica, México incluido.

“Hay una parte del partido socialista, igual que hay una parte en Morena, hay una parte conservadora, hay una parte que la derecha va a empezar a lanzarle sus cantos de sirena y ese es una de los grandes peligros porque ellos sabemos muy bien cómo hacerlo, tiene plata, tienen medios de comunicación, no siempre te tienen que comprar por dinero, a veces te compran por prestigio, por invitarte a sus cenas, por invitarse a sus fiestas, por publicar tu libro en sus editoriales, por sacarte en sus periódicos, por hacerte entrevistas en sus medios de comunicación, te terminan captando, lo hemos vivido en España y lo hemos vivido en todos los países. La conclusión es que es la misma en todos lados porque es una estrategia que la pone en marcha la derecha en todos los lugares del mundo”.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Monedero indicó que este fenómeno también se presenta en México, en donde partidos políticos de derecha, medios de comunicación y algunos periodistas se hacen pasar por progresistas para engañar a la gente.

“Lo que ocurre es que el partido socialistas o las fuerzas que no son el PAN, que son fuerzas que pueden parecer más progresistas se rodean de intelectuales que pueden parecer intelectuales en la estela de Octavio Paz, ya quisiera ellos, comprometidos con la democracia y lo que hacen es mentir para que la gente les vea este tipo de mentiras, es una estrategia repetida en todos los lugares”.

Juan Carlos Monedero dijo que en México algunos periodistas de “ética dudosa” se alquilan al mejor postor y son ellos mismos quienes abogan por la libertad de expresión.

“Los periodistas de poca ética o de dudosa etiqueta en México, no se venden, se alquilan baratito, porque luego ellos son los que dicen ‘hay que respetar la libertad de expresión […] Yo escucho a la oposición en México y digo ‘pero estos tipos desde qué altura moral dicen estas cosas si son unos mentirosos’”.

El politólogo indicó que periodistas como Héctor Aguilar Camín y Enrique Krauze, por mencionar a algunos, usan un disfraz de “progresistas” simulando defender a la democracia.

“Los Héctor Aguilar Camín, los Enrique Krauze, gente que van de progresistas, gente que van como defensores de la democracia, en España veo que algunos periodistas fungían como defensores de la democracia, y en España es fácil porque basta con que estés en contra de Franco para que ya parezcas bolchevique”.

Monedero, fundador de Podemos, dijo que los medios de comunicación deben ser libres, plurales, objetivos y veraces. Indicó que estos pueden tener sesgos ideológicos, e inclusive no ser neutrales, sin embargo no deben perder su objetividad.

“Los periodistas no pueden mentir porque entonces están subvirtiendo no sólo su profesión, están subvirtiendo la democracia, entonces tenemos derecho en una democracia vigilante a que los medios de comunicación sean realmente libres, plurales, objetivos y veraces. Pueden tener sesgos ideológicos por supuesto, yo no les pido que sean neutrales, no necesito que los medios de comunicación sean neutrales, pero que sean objetivos.

El catedrático español detalló que tal es la influencia del populismo de derecha que es capaz de mentir a través de la prensa, los políticos y hasta ejercer como juez a través del engaño.

“El populismo de derecha puede mentir y le da lo mismo, puede decir mentiras en la prensa, puede decir mentiras en los atestados policiales, puede decir mentiras como políticos, y cuidado, puede ser mentiras también como jueces”.

Monedero indicó que a diferencia de la derecha, la izquierda no puede basarse en la mentira ni atacar a sus rivales políticos a través de la falacia, situación que genera una ventaja para la oposición.

“La izquierda nunca puede hacer eso, yo no puedo encarcelar diciéndole a un juez ‘invéntate una sentencia contra un adversario político’ no hacemos esas cosas, no se me ocurre mentir sobre un político que me caiga mal o sobre un político que sea de derecha, no está en mi cabeza hacer eso, al final los únicos demócratas somos nosotros, y esta gente utiliza también nuestro compromiso con la democracia como a ellos les da lo mismo, juegan constantemente con ventaja, nos roban para ir dopados a las elecciones, no presionan para que comisarios te hagan acusaciones falsas en las vísperas de las elecciones”.

Finalmente, el catedrático español hizo un llamado a la sociedad mexicana para no dejarse asustar por medios de comunicación, políticos, ni periodistas que se basan en engaños y mentiras.

“No se dejen asustar por estos tigres de papel porque son mentirosos, y solamente porque son muchos y están bien pagados pueden construir estas mentiras, pero manténganse ustedes firmes, infórmense en otros lados”.