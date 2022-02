Monedero dice que OHL, Iberdrola y otras hacen quedar mal a España en México

Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).- Juan Carlos Monedero, miembro fundador de Podemos, aseguró que las grandes empresas españolas como Iberdrola, OHL, entre otras, generan una mala imagen de España en el extranjero debido a los señalamientos de abuso y corrupción en su contra.

“Aquí (en España) sabemos cómo se comportan estas grandes empresas y lo que decimos los españoles a Naturgy, a Iberdrola, a HCL, a OHL, cuando vayas fuera no hagas las barbaridades que haces aquí, porque aquí es un problema que tendremos que solventar entre nosotros, pero fuera estás ensuciando el nombre de todos los españoles”, indicó el politólogo en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

Monedero aseguró que Iberdrola se comporta como una empresa “neocolonial” que siempre busca anteponer sus intereses y tener injerencia directa en la toma de decisiones de los gobiernos extranjeros. Además, dijo, le falta al respeto al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a un país como México que le abrió sus puertas y en donde obtiene parte importante de sus ganancias.

“Van esas empresas y se comportan como neocoloniales para faltarle al respeto a un Presidente, que es una manera de faltarle al respeto a un país que te está permitiendo tener unos beneficios ingentes, porque Iberdrola ha sacado una parte importante de sus beneficios de México y por tanto López Obrador lo que dice es ‘ o nos comportamos de una manera más decente o aquí vamos a tener que pausar las relaciones’ y es que lo está diciendo la gente decente de España también”.

El pasado 13 de febrero, Juan Carlos Monedero refirió en su columna titulada “López Obrador y la madrastra de España”, publicada en el periódico digital Público, que al Gobierno de España le es “más fácil ponerse del lado del dinero que del trabajo” y criticó a las grandes empresas que consideran que los políticos, tanto en aquel país como en México, les pertenecen y que por ello apoyan a la ultraderecha.

La publicación del texto se dio tan solo unos días después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmara que antes existía una estrecha relación de España con los gobiernos neoliberales y las empresas de esa nación pues “hacían lo que querían” en México, especialmente durante los sexenios de Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

En su columna, Monedero comentó que las humillaciones cometidas por algunas empresas con capital español en México debieran haber provocado una llamada de atención de las autoridades españolas pues “manchan el buen nombre de España en el mundo”.

UN RESPALDO QUE NO LLEGÓ

En entrevista con Los Periodistas, Juan Carlos Monedero indicó que le hubiera gustado que el Gobierno español apoyara al Presidente López Obrador y de ser necesario, se disculpara por el accionar que Iberdrola y otras empresas españolas han tenido en México.

“Cuando yo veo que López Obrador le dice a Iberdrola ‘aquí no vengas con esos comportamientos’ ¿qué me hubiera gustado de mi Gobierno?, que mi Gobierno se hubiera puesto a lado de López Obrador, y le hubiera dicho ‘pido disculpas por el comportamiento de esta empresa de matriz española y le vamos a mandar un mensaje a esta empresa diciendo no tengas estos comportamientos porque manchas el nombre de España’”.