“Es transformación o retroceso”: AMLO confía en que la gente sea quien decida en 2024

El Presidente López Obrador afirmó que el pueblo de México va a decidir “hacia adelante independientemente de quiénes sean los candidatos presidenciales”, pues aseguró que la gente ya no va a querer regresar a la corrupción.

Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo).- “Es transformación o retroceso”, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su rueda de prensa diaria de este martes cuando fue cuestionado sobre Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los senadores de Morena, a quien el Partido Revlucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) le tendieron un puente rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

“Eso lo van a resolver en su momento los partidos, los dirigentes. Lo que está muy claro es que la gente va a decidir hacia adelante independientemente de quiénes sean los candidatos, mujeres u hombres. ¿Qué es lo que se va a decidir hacia adelante? ¿Quieres que continúe la transformación o no? Es transformación o retroceso”, señaló.

En ese sentido, el mandatario aseguró que los del bloque opositor “no quieren la transformación” e incluso recordó cuando en la Cámara de Diputados votaron en contra del derecho a la pensión para los adultos mayores y en contra de la Reforma Eléctrica favoreciendo así a Iberdrola.

Pues al parecer a AMLO no le importa tanto si @RicardoMonrealA se va al PRD para ser candidato a la presidencia… Es más, dijo que “la gente es la que va a decidir” si quieren “transformación o retroceso”. pic.twitter.com/IFwhahsTeK — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) July 19, 2022

“Así está porque los del bloque conservador no quieren la transformación. No quieren. Votaron en la Cámara de Diputados para que no se convirtiera en derecho la pensión a los adultos mayores. Esos no quieren eso. Votaron a favor de Iberdola y no a favor de la Comisión Federal de Electricidad [CFE]. No quieren la austeridad republicana. No quieren combatir la corrupción”, mencionó.

“Pero la gente va a decidir. Y hasta ahora a pesar de que se enojan mucho e insultan, la gente está apoyando porque el pueblo es mucha pieza y ya no les funciona a las élites corruptas la manipulación, ya no es como antes. Eso trae a nuestros adversarios de mal humor”, expresó.

El Jefe del Ejecutivo federal afirmó que el pueblo de México querrá que “se continúe y se profundice la transformación”, pues dijo que “ya no es masoquista”. “Es un asunto del pueblo. La gente no va a querer regresar a la corrupción”, añadió.

El Presidente ha sido cuestionado en ocasiones anteriores sobre Ricardo Monreal debido a que desde hace tiempo el Senador no se le ve a gusto en Morena. Además de que nunca ha sido mencionado por López Obrador como uno de sus posibles sucesores, de hecho Monreal ha dicho que desde hace más de un año no ve al mandatario.

Esta situación lo ha llevado a denunciar falta de piso parejo en el proceso de selección del candidato presidencial morenista, también ha reclamado que se le atribuya la pérdida en la Ciudad de México en 2021 y más recientemente que en el acto con el cual se dio el banderazo de salida para 2024, realizado en Toluca, en el Estado de México, no haya sido invitado al “desayuno de la amistad”, donde el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, trazó la ruta para esta contienda.

Además, Monreal ha asegurado que habrá división en el partido guinda si existe favoritismo para entregar la candidatura presidencial.