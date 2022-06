Senador “rebelde” afirma que Morena se dividirá si hay favoritismo en presidenciales

Ricardo Monreal dijo que “desde el poder se pueden construir artificialmente candidaturas”, pero advirtió que éstas “serán endebles y caprichosas”.

Ciudad de México, 13 de junio (SinEmbargo).- Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los senadores de Morena, aseguró este lunes que habrá división en el partido si existe favoritismo para entregar la candidatura presidencial.

“Si se generan fracciones en el partido, pues va a terminar mal. Si hay exclusión en el partido, pues habrá división al final aunque se simule, y aunque se lleven miles y miles de personas a actos que previamente fueron seleccionados por los aspirantes, es muy claro”, dijo en conferencia de prensa.

Frente a representantes de medios de comunicación, Ricardo Monreal añadió que “desde el poder se pueden construir artificialmente candidaturas”, pero advirtió que éstas “serán endebles y caprichosas”.

“Nosotros hemos caminado desde siempre con libertad, con independencia y no aspiramos a que se nos promuevan o se nos apadrine, a lo que aspiramos es que se fijen reglas claras de participación, sin favoritismos y que la población sea quien decida”, sostuvo.

Cuestionado sobre si consideraba una falta de respeto el hecho de que no se le haya invitado a la reunión convocada por el partido el domingo pasado en Toluca, a la que asistió Claudia Sheinbuam, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; el Canciller Marcelo Ebrard; y Adán Augusto López, Secretario de Gobernación; el Senador afirmó que no y envió un mensaje a los militantes y simpatizantes:

“Yo estoy curtido en todo. Antes era opositor integrante de Morena, hoy soy también dentro de Morena, así me han colocado los dirigentes del partido, pero yo lo que les envío es un mensaje a los militantes y a los simpatizantes: no voy a declinar, voy a luchar y voy a estar en las boletas cuando la Ley lo permita. No voy a sucumbir y tampoco voy aceptar estas exclusiones que lastiman a la militancia y a quienes aspiramos a un proceso equitativo con reglas claras y piso parejo”.

Sobre dicha reunión, Monreal aclaró que no fue invitado al desayuno denominado “de la unidad”. “Sólo recibí el jueves o el viernes una llamada telefónica del presidente Mario Delgado para que a través mío se les invitara a los senadores y las senadoras a asistir al acto de las 11:00 de la mañana. […] Así fue nada más la invitación para todos. Yo soy Senador, obviamente estaba invitado porque yo invité a los senadores para que fueran a las 11 de la mañana, pero a mí no me invitaron al desayuno de las 9 de la mañana”.

“Sobre mi impresión, podría decir que les deseo suerte a quienes anticipadamente se les ha incluido y referido como aspirantes a la candidatura presidencial. Por mi parte, seguiré en la lucha, pero sobre todo respetando la Constitución y la legalidad realizando mi trabajo con eficiencia y con esmero. Soy de las personas que piensan que no será violando la Ley como honraré la democracia y las mejores prácticas políticas, para mí no es adecuada la utilización de recursos públicos para las promociones personalizadas de manera anticipada”, agregó.

Asimismo, reiteró que continuará desempeñándose “con firmeza y apego a la Ley”. “Voy a seguir siendo leal a los principios que originaron la formación de nuestro movimiento, el cual implica y requiere libertad e inclusión”.

“Nunca he sido incondicional de facciones porque estoy convencido, porque dentro de Morena habemos distintas opciones, no sólo la que nos imponen y agotaremos el derecho que nos asiste a participar en un proceso democrático, abierto, con piso parejo, con reglas claras que hasta ahora no lo hemos tenido”, concluyó.

Esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que él no intervendrá en la definición del candidato o candidata a sucederlo. Además, enfatizó en que todos los militantes de Morena tienen derecho a participar, por lo que nadie debe ser excluido.

“Yo con mucha claridad he dicho: yo no voy a manifestarme por ninguno. Los que pertenecen a nuestro movimiento, al partido del que soy fundador, aunque ahora tengo licencia, todos son mis amigos, compañeros, los quiero mucho y los considero capaces. Entonces va a haber de mi parte una actitud de respeto por todos ellos”, aseguró durante su conferencia de prensa matutina.

Desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano aprovechó para hacer una recomendación a Morena sobre el proceso con el que elegirán a su abanderado rumbo a 2024: ajustarse a los estatutos y definir la candidatura presidencial a través de una o dos encuestas, en las que llamó a participar a todas y todos, ya que hay “compañeras y compañeros de primera”.