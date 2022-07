VIDEO: Airbnb pone en alquiler la mansión del capo Vito Corleone en El Padrino

Por Juan Pablo González

Los Ángeles, 19 de julio (Lapinión).- La emblemática e histórica casa de Vito Corleone en The Godfather será puesta en alquiler durante todo el mes de agosto, por medio de Airbnb, con motivo del 50 aniversario de la exitosa película protagonizada por Marlon Brando y Al Pacino.

La residencia, construida en 1930 y ubicada en el número 110 de la Longfellow Avenue, en Staten Island, Nueva York, será habilitada para ser ocupada hasta por cinco huéspedes por un periodo de un mes.

El costo por noche será de 50 dólares, por lo que, quienes quieran ponerse en los zapatos de Vito Corleone, deberán desembolsar 1.500 dólares por toda su estancia.

“Este verano, vamos a alojar hasta cinco huéspedes en nuestra casa familiar durante una estancia larga. Las reservas se abren a las 13:00 ET del miércoles 27 de julio para una estancia de 30 noches del 1 al 31 de agosto”, se lee en el anuncio publicado en Airbnb.

