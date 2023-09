Empresas recurren al éxito de las personas en redes para vender chatarra a niños

Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).– “Mis hijos siguen a youtubers y luego me dicen: ‘necesito comprar esto o lo otro’. Las grandes empresas han visto una forma de negocio muy viable”, reconoció en entrevista Laura, madre de dos niños.

Su testimonio se suma al de otras mamás y papás que reconocen el impacto en menores de edad que ha tenido la publicidad realizada por influencers en México donde, de acuerdo con Fiorentina García Miramón, cofundadora de Tec-Check, las redes sociales son un mercado sin reglas.

Las y los influencers son personas con miles de seguidores en redes sociales caracterizados por construir una relación de confianza con sus seguidores al compartir su vida personal y opiniones, pero la falta de regulación les ha permitido promocionar diversos productos de manera engañosa, por ejemplo, al hacer pasar publicidad como recomendaciones personales.

De esto alertó la defensora de los derechos digitales durante el programa “En Defensa del Consumidor”, transmitido por Estudio B, el nuevo canal de YouTube de SinEmbargo.

“En México, las redes sociales son un mercado sin reglas, son una anarquía, entonces los influencers al ver que pueden poner sus propias reglas, que pueden comportarse como ellos deseen, por ejemplo, al publicitar productos considerando que no hay sanciones de por medio, no hay investigación, las autoridades no están ahí, pues entonces las redes sociales en México se convirtieron en una anarquía, en donde los influencers pueden promocionar cualquier producto”, agregó García Miramón.