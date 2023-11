La derecha mexicana celebra a Milei: De Xóchitl a Fox, de Verástegui a Salinas Pliego

Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).- Tras una jornada electoral de tensión en Argentina, Javier Milei se posiciona como el próximo Presidente del país al superar ampliamente a Sergio Massa en el balotaje. Este resultado generó diversas reacciones entre los político en México, quienes expresaron sus opiniones y felicitaciones frente a la victoria de la ultraderecha.

Una de las políticas mexicanas en celebrar el resultado fue Xóchitl Gálvez Ruiz, al asegurar que es el fin del “mal gobierno y los malos resultados” con el triunfo de Milei, gracias a la participación del pueblo argentino en las elecciones y el cambio significativo que este representa en Latinoamérica.

El siguiente en sumarse a las felicitaciones fue el empresario Claudio X. González, uno de los impulsores del Frente Opositor, quien expresó su satisfacción ante que la decisión final en Argentina por la caída del peronismo, advirtiendo que la nueva parada del cambio será con la derrota del morenismo en México.

“Cayó el pernicioso peronismo en Argentina. Siguiente parada: la caída del pernicioso morenismo en México. El populismo autoritario y destructivo tiene que ser derrotado -por la vía democrática- para que México y latinoamérica hagan realidad su enorme potencial. Viva la libertad”, escribió en su cuenta de X, ante llamada Twitter.

Por su parte, el magnate Ricardo Salinas Pliego compartió su satisfacción ante la victoria del ultraderechista en las elecciones presidenciales, donde lo felicitó por su “triunfo histórico” y la nueva esperanza que este resultado brinda a millones de personas en el continente.

“Felicidades a Milei por un triunfo histórico que le da esperanza a millones de personas en todo el continente, si se puede y si se pudo ¡Que Viva La Libertad y la prosperidad incluyente!”, indicó en sus redes sociales.

Más tarde, la Senadora Lilly Téllez también festejó la victoria en Argentina respecto al nuevo Presidente, en el cual destacó que el país tuvo justicia, prosperidad y libertad para elegir a Javier Milei como el nuevo mandatario de Gobierno.

Finalmente, el expresidente de México, Vicente Fox, mostró su entusiasmo por la nueva esperanza y confianza de Mileu con su próximo mandato, mientras que el actor y productor José Eduardo Verastégui compartió su orgullo en el resultado del boltaje, en el cual detalló que la libertad avanza en Argentina con el triunfo de Javier Milei.

JAVIER MILEI GANA ELECCIONES

El economista Javier Milei ganó el domingo las elecciones presidenciales de Argentina y de inmediato anunció que hará cambios “drásticos” para enfrentar lo que llamó una situación “crítica” en su país, que sufre una galopante inflación y un crecimiento de la pobreza.

“Hoy comienza la reestructuración de Argentina”, dijo Milei luego de consagrarse ganador del balotaje presidencial ante el oficialista Sergio Massa.

Milei, líder de La Libertad Avanza, asumirá el 10 de diciembre el cargo de presidente en un golpe al peronismo y en medio de un creciente descontento por la situación económica.

“Comienza el fin de la decadencia, damos vuelta de página… quiero un gobierno que cumpla sus compromisos, que respete a la propiedad privada y el comercio libre. Basta del modelo empobrecedor”, afirmó ante sus seguidores en el comando de campaña donde recibió los resultados de la elección.

Según el recuento preliminar Milei obtenía 55.69 por ciento de los votos mientras que Massa, de la Unión por la Patria, alcanzaba 44.30 por ciento, con más de 99 por ciento de los votos contabilizados.

Siento “felicidad porque todos nos unimos por un buen camino”, dijo a The Associated Press Sheila Baleirón, una estudiante de programación de 25 años, quien explicó que votó por Milei “porque quiero que el país cambie, tengo la esperanza de que esto no va a continuar así”.

El triunfo del economista ultraliberal marca un viraje hacia la derecha más radicalizada y el fin en el poder —al menos de manera temporal— del peronismo, el movimiento populista que ha gobernado mayoritariamente al país en las últimas dos décadas.

Más de 35 millones de argentinos fueron convocados a votar en el balotaje en un contexto de agudo deterioro económico y social. La inflación de 142.7 por ciento interanual empeoró los niveles de pobreza, los casos de inseguridad son constantes y el sistema político es escenario de permanentes escándalos de corrupción.

-Con información de AP