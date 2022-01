Los Premios Óscar registran el menor número de cintas aspirantes en diez años

Los Ángeles, 20 de enero (EFE).- Un total de 276 películas compiten para ser nominadas al Óscar a la mejor película del año, la categoría más importante de los premios de la Academia de Hollywood, lo que supone el menor registro de los últimos diez años debido a la pandemia.

El listado oficial de nominados se conocerá el 8 de febrero.

Uno de los motivos que explica este importante descenso en el registro de aspirantes, dado a conocer por la Academia, es que el periodo de elegibilidad para esta edición es de tan solo 10 meses, ya que el año pasado, cuando se aplazó la gala a finales de abril, también se amplió el plazo a las películas estrenadas en enero y febrero de 2021.

Esa extensión provocó que 366 películas aspirasen a llevarse el Óscar a la mejor película, el mayor número de los últimos 50 años.

The 276 feature films in contention for the 94th Academy Awards. #Oscars https://t.co/ae6SRmjoG1

— The Academy (@TheAcademy) January 20, 2022