Hayley Mills, exestrella de Disney, recibe un reemplazo del Óscar que extravió

Ciudad de México, 13 de enero (RT).- La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de EU entregó el pasado domingo a Hayley Mills, exestrella infantil que apareció en varios largometrajes de Disney en la década de 1960, un reemplazo de su premio Óscar Juvenil, que perdió hace más de 30 años.

La actriz británica ganó la estatuilla a los 14 años por su actuación en Pollyanna, de 1960. Sin embargo, décadas después, su premio desapareció de su residencia de Londres.

Hayley Mills being reunited with her long lost Academy Juvenile Award (which she won for 1960's "Pollyanna") by AMPAS president David Rubin is the purest thing you'll see all day. pic.twitter.com/lVBc9hmlS3

— The Academy (@TheAcademy) January 11, 2022