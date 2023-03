Claudia, Ebrard o Adán, ninguno de los tres se movería al centro, dice Armando Bartra

El profesor e investigador Armando Bartra habló con Los Periodistas sobre el discurso pronunciado por el Presidente López Obrador en el Zócalo de la Ciudad de México. Destacó que el mandatario federal haya utilizado la historia para decir cómo se operan “las transformaciones históricas de profundidad y de relevancia”.

Ciudad de México, 20 de marzo (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador usó el discurso del sábado pasado, en el marco de la Expropiación Petrolera, para mostrar cómo se operan “las transformaciones históricas de profundidad y de relevancia” y dar una lección de que una vez terminado su Gobierno no llegará a Palacio Nacional ningún Manuel Ávila Camacho, en referencia al Presidente de derecha que sucedió al General Lázaro Cárdenas, planteó en entrevista el académico Armando Bartra.

“Lo que (el Presidente López Obrador) está diciendo es: lo que sucedió al designar a un candidato tibio, a un candidato de bajo perfil, a un candidato que no respondía a las expectativas del cambio impulsado por el Gobierno anterior fue sustituir una alianza con el pueblo por las alianzas públicas o por debajo de la mesa con la oligarquía. Eso es lo que marcó el destino, el resto de la posrevolución mexicana a partir de Ávila Camacho”, declaró Bartra en entrevista con Los Periodistas, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo aL Aire.

No obstante, el académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) unidad Xochimilco precisó que la lección que quiso dar el Presidente López Obrador no era si el General Cárdenas se equivocó o no. “La lección era, señores, señores de la derecha, señores también algunos de la izquierda, no esperen un avilacamachato, no se viene un avilacamachato porque el pueblo ya aprendió, porque ha habido una revolución de las conciencias porque no lo vamos a permitir y además por que los tres candidatos, ninguno de ellos es un Ávila Camacho”.

Armando Bartra precisó que los tres principales aspirantes presidenciales de Morena, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, el Canciller Marcelo Ebrard y el Secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, no serán como Ávila Camacho.

“Los tres candidatos realmente viables, que son claramente Claudia, que son Marcelo y que son Adán, son personas razonablemente de izquierda, comprometidos con la Cuarta Transformación”, expuso.

Bartra detalló que el propio López ha dicho que él ya puso los cimientos de la denominada Cuarta Transformación, por lo cual se necesita “un candidato comprometido con la segunda etapa” y “si esto se hace así, no hay Ávila Camacho que valga”.

El sociólogo y también periodista indicó que el Presidente López Obrador utiliza la historia para decirnos, “cuidado ya tuvimos una experiencia, un Gobierno progresista, radical, un Gobierno avanzado, un Gobierno que se atrevió a hacer cambios profundos, la expropiación petrolera, uno de ellos, que fue de Lázaro Cárdenas del Río y sin embargo una sucesión, la de Ávila Camacho”.

“Es también un paradigma, un Gobierno de izquierda y una sucesión de derecha que finalmente se vuelve una sucesión claudicante y echa por la borda una parte significativa de lo que había logrado el Gobierno anterior”, apuntó.

Bartra compartió cómo la concentración del sábado fue en ese sentido un evento trascendente, de enorme importancia: “la segunda de gran magnitud en lo que va de este sexenio, tenía que ser de este tamaño, tenía que ser de estas dimensiones, era necesario que así fuera y así fue, esta es una obra de la ciudadanía, sin duda”, dijo al considerar que “es una expresión de continuar con esta cuarta transformación”.

Expuso que el discurso del Presidente no fue una “retórica de mitin, por más que haya sido eficaz y haya despertado el aplauso” ni un posicionamiento circunstancial. “Fue a mi parecer una oratoria de estadista, independientemente que se esté de acuerdo o en desacuerdo con el Gobierno de Andrés Manuel”, declaró.

Destacó el que López Obrador haya utilizado una experiencia histórica específica la expropiación de la industria petrolera para explicar cómo hay que hacer política en la Cuarta Transformación, es decir desprende lecciones de lo que hizo Cárdenas para explicar lo que él está haciéndose ahora.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez