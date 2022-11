¿Cómo fue la cumbre climática de este 2022? Lo que se logró y lo que no en la COP27

Por Frank Jordans

Sharm El Sheij, Egipto, 20 de noviembre (AP) — Tras dos semanas de regateos, los delegados celebraron este domingo con vítores el cierre de la cumbre climática de Naciones Unidas de este año, en la que se creó un fondo para ayudar a los países pobres afectados por catástrofes impulsadas por el calentamiento global.

Había poca expectativas de grandes avances en la cita en Sharm el Sheij, aunque las recientes inundaciones en Pakistán y Nigeria reforzaron las peticiones de que se concretara ayuda urgente.

Las consecuencias geopolíticas de la guerra de Rusia en Ucrania y las tensiones latentes entre China y Estados Unidos plantearon un contexto difícil para las conversaciones. A continuación, un vistazo a lo que se logró y lo que no en la cumbre climática junto al Mar Rojo.

FONDO DE PÉRDIDAS Y DAÑOS

Los países de todo el mundo ya asisten a los efectos del cambio climático, desde un tiempo más extremo a veranos más caluroso y niveles del mar más altos. Los países pobres que menos han contribuido al problema de las emisiones de gases de efecto invernadero están entre los más afectados. De modo que cuando la idea de un fondo de “pérdidas y daños” entró por primera vez en la agenda, fue recibida con entusiasmo.

NORMAS DE FINANCIAMIENTO

Los países donantes han reclamado que el dinero enviado a países pobres esté alineado con los objetivos del Acuerdo de París.

Algunos países en desarrollo se han resistido a ello por temor a que distraiga de las negociaciones sobre el dinero prometido -pero no entregado- por los países ricos para ayudarles a adaptarse al cambio climático y reducir sus emisiones. Los negociadores en Sharm el Sheij no pudieron llegar a un acuerdo sobre el tema, que se planteará de nuevo en Dubái el año que viene.

MANTENER CON VIDA LOS 1.5 GRADOS

Los científicos advierten de que se están agotando las posibilidades de limitar el calentamiento global a 1.5 grados Celsius (2.7 Fahrenheit), como se estableció en el Acuerdo de París de 2015. En lugar de reducirse, las emisiones de gases de efecto invernadero siguen creciendo.

Los activistas confiaban en que los reunidos en Egipto instaran a los países a fijar objetivos más ambiciosos. Se llevaron una decepción.

Los negociadores acordaron confirmar los compromisos de la cumbre del año pasado en Glasgow, Escocia, pero poco más. No hubo una petición de que grandes contaminantes del mundo en desarrollo, como China e India, acelerasen su reducción de emisiones.

CUENTA ATRÁS PARA LOS COMBUSTIBLES FÓSILES

Las conversaciones del año pasado terminaron con un acuerdo de “abandono gradual” del carbón. Era la primera vez que un combustible fósil en particular era señalado, culpado y puesto en vía de retirada a nivel internacional. India, descontenta con la decisión, hizo una inesperada petición este año en favor de añadir también el abandono gradual del gas y el petróleo, aunque la propuesta no se aprobó.

METANO EN BOGA

En Glasgow también se formó una nueva alianza de países, incluido Estados Unidos, que prometieron reducir en un tercio la cantidad de metano -un potente gas de efecto invernadero- liberado en la atmósfera para 2030.

La lista de países que apoyó el compromiso creció este año a unos 150. Incluso China dijo que trabajaría para reducir las emisiones de metano.

Methane Ministerial at #COP27 convened by EU & US leading the #GlobalMethanePledge marks unprecedented momentum to keep 1.5°C within reach.

Endorsements grown to 150 with many countries developing national action plans to #CutMethane ⤵https://t.co/XCWbRWc3MM pic.twitter.com/Dk7zuILTKR

— European External Action Service – EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) November 17, 2022