Padre de la víctima de Rust asegura que Baldwin es “parcialmente culpable”

Ciudad de México, 20 de diciembre (RT).- Anatoly Androsovych, padre de Halyna Hutchins —la directora de fotografía que perdió la vida por un disparo inesperado durante la grabación de la película Rust el pasado mes de octubre— cree que el actor Alec Baldwin es “parcialmente culpable” del accidente, según declaró este domingo a The Sun.

“¿Por qué disparó durante los preparativos? El revólver es un tipo de arma que no se dispara antes de presionar el gatillo y Alec es parcialmente culpable de causar ese disparo”, aseveró el hombre de 61 años al medio británico.

En este sentido, aseguró que, en su opinión, está claro que la estrella de Hollywood fue quien descargó el arma. “Es difícil para mí entender cómo no se le puede responsabilizar, en parte, por la muerte de mi hija”, añadió.

UN GRAN GOLPE

Asimismo, Androsovych afirmó que no entiende por qué el actor estadounidense borró una serie de tuits en los que abordaba el incidente teniendo en cuenta que quedó claro que este ocurrió durante un ensayo cinematográfico. “No puedo entender el comportamiento de Alec”, indicó.

Por otro lado, el padre de la víctima señaló que no está seguro si su nieto de nueve años “alguna vez se recuperará por completo” de esta pérdida. “Andros está volviendo a la vida lentamente, pero esto es un gran golpe para todos nosotros”, concluyó.

El pasado 21 de octubre, Hutchins, de 42 años, falleció por el disparo accidental de una pistola de utilería cargada con munición real durante la grabación del wéstern en Nuevo México (EU). La Policía confirmó que Baldwin disparó el arma de fuego, hiriendo también al director Joel Souza.

¿QUÉ SE SABE?

Según los registros judiciales presentados un día después en un tribunal de Santa Fe, el actor recibió un arma cargada de manos del asistente de dirección David Halls, que le gritó “¡pistola fría!”, lo que indicaba que era seguro usarla. El empleado no sabía que el arma estaba cargada con balas reales, según los documentos.

Por su parte, Alec Baldwin aseguró este mes que no apretó el gatillo de la pistola. Asimismo, afirmó que no se siente responsable por la muerte de Hutchins. “Alguien es responsable de lo ocurrido y no puedo decir quién es, pero sé que no soy yo”, declaró durante una entrevista.

El actor considera que es “muy poco probable” que afronte cargos criminales, pero reconoció que lo ocurrido podría tener un impacto negativo en su trayectoria profesional. Además, comentó que el suceso le ha causado una gran conmoción y asegura que es lo peor que le ha pasado, hasta al punto de cuestionarse si quiere seguir haciendo películas.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE RT. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.