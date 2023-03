Primer Ministro de Japón visita Ucrania un día después de la llegada de Xi a Moscú

Por Karl Ritter

KIEV (AP) — El Primer Ministro de Japón, Fumio Kishida, llegó el martes a Kiev para una visita sorpresa a Ucrania, horas después de que el Presidente de China, Xi Jinping, llegara a la vecina Rusia para una estancia de tres días. La invasión rusa era un tema crucial en ambas reuniones.

No estaba claro si alguna de las dos cumbres cambiaría el rumbo de la guerra tras casi 13 meses, pero las conversaciones celebradas a unos 800 kilómetros (500 millas) de distancia reflejaban las repercusiones de la guerra para la diplomacia internacional, mientras los países se posicionaban a favor de uno u otro bando.

Tanto China como Japón han anunciado en los últimos días sendos éxitos diplomáticos que han reforzado su política exterior.

Kishida tiene previsto reunirse en la capital ucraniana con el Presidente, Volodímir Zelenski, mientras que Xi se entrevistaría en Moscú con el Presidente de Rusia, Vladímir Putin.

En las reuniones, Kishida mostrará su “rechazo absoluto al cambio unilateral ruso del status quo por invasión y fuerza, y afirmará su compromiso con la defensa del orden internacional basado en normas”, añadió el comunicado ministerial.

Putin, ofreció una calurosa bienvenida a Xi en el Kremlin el lunes, dentro de un viaje de tres días que ambos países describieron como una oportunidad de profundizar en su “amistad sin límites”.

