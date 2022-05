Migrantes varados en frontera de Tijuana recrean su travesía con una ópera

Por Manuel Ayala

Tijuana, 21 may (EFE).- Entre la incertidumbre que prevalece en la frontera con Estados Unidos, migrantes varados en Tijuana preparan una ópera mezclada con danza, en la que contarán sus experiencias como rechazo a la política migratoria instrumentada por Donald Trump.

La naciente obra “Stay in México-Ópera 360” busca generar empatía sobre los migrantes que, bajo la política del Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), han sido retornados a México para esperar asilo en Estados Unidos.

Para la conformación de esta pieza, además de sus historias, Fanjul señaló que también integran la música de sus culturas y regiones, los platillos de cocina de sus lugares de origen y sus formas de lenguaje. Todo ello “incorporados al lenguaje corporal dentro de una pieza que se pueda bailar”.

UNA OBRA CONTRA UNA POLÍTICA

La intención de hacer esta obra surgió tras el MPP, conocido también como “Permanecer en México” o “Remain in Mexico“, que en diciembre de 2019 obligó a los migrantes que solicitan asilo a esperar su proceso en territorio mexicano.

El proyecto decidió realizarse en Tijuana porque “en términos de arte y cultura aquí hay más apoyo”, dijo la directora.

Y para conformar el equipo recurrieron a los albergues de la ciudad en donde realizaron diversos castings de los que seleccionaron a 30 personas: mexicanos de distintos estados, además de haitianos, colombianos, hondureños y guatemaltecos.

MIGRANTES: ENTRE EL TRABAJO Y EL ARTE

El proyecto ha despertado entusiasmo en los migrantes porque además de ser una participación remunerada, “como cualquier otro trabajo”, han podido “transitar sus emociones tan duras, de haber vivido traumas y haber tenido una crisis tan fuerte”.

“Esta obra representa mi vida y es mi historia basada en una obra y la danza. Es un equipo que nos ha unido a varios y nos llena, no solo el corazón, sino el alma, para mí ha sido muy importante pertenecer a esta obra”, expuso Heidy Nuñez, una de las participantes a EFE.

Por su parte, la migrante Karla Patricia compartió que esta experiencia “es algo que nunca imaginó”.

“Sobre todo porque es una obra tan maravillosa que ha despertado en mí algo que no sabía que existía y es el saber que sí podemos. A veces nos sentimos derrotados, pero cuando ponemos nuestra alma en algo que nos gusta entonces despierta algo que dice ‘sí pude’”, expone.

ENTRE REALIDAD Y FICCIÓN

En concreto, la obra cuenta la historia de una niña guatemalteca de 15 años de nombre Inana, quien huye junto con su madre de su país por la extorsión de las pandillas.

Al llegar a San Diego en Estados Unidos para solicitar el asilo, las autoridades las retornan a Tijuana como otros cientos de migrantes.

Stay in Mexico Ópera 360º es una producción de danza urbana, teatro, ópera y documental de STAGE of the ARTS–MÉXICO. Se llevará a cabo del 1-30 de mayo del 2022 en Tijuana y buscan 30 personas migrantes, o refugiadas, que vivan aquí.

Más información 👇https://t.co/7WNE3pT8dY pic.twitter.com/Q58t8jCcXm

— Centro 32 FBT México (@Centro32FBT) April 6, 2022