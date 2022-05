EU prepara la llegada de migrantes por frontera sur a poco de expirar el Título 42

McALLEN, Texas, EU, 18 de mayo (AP).— El Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, aseguró el martes que las autoridades están preparadas para el previsible incremento en el número de migrantes que cruzan la frontera sur del país, días antes de que expire una orden de salud pública que ha sido utilizada para rechazar a migrantes en casi 2 millones de ocasiones sin darles la oportunidad de solicitar asilo.

Un Juez federal podría ordenar que la medida relacionada con la pandemia continúe, pero Mayorkas le aseguró al público que están preparados, después de recorrer el Rio Grande Valley, en Texas, el corredor de mayor actividad de cruces fronterizos ilegales. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha dicho que estará listo para 18 mil cruces diarios, en comparación con el promedio de unos siete mil 800 por día durante abril, aunque Mayorkas enfatizó que esas no son las proyecciones.

El centro, que reabrió hace seis semanas, tiene capacidad para unos mil 200 migrantes. Las cercas de malla ciclónica fueron remplazadas con muros de hormigón. Las celdas ahora tienen un techo abierto, lo que según funcionarios de la Patrulla Fronteriza proporciona una mejor ventilación.

El centro se encuentra dividido en dos secciones: una para mujeres en 17 celdas de distintos tamaños, y otra para hombres en cuatro alas, con alrededor de 24 salas. Hay 44 regaderas.

El procesamiento para comparecencias en cortes de inmigración puede tomar unas dos horas por persona y una estadía de 43 horas en el complejo. Las autoridades distribuyen dispositivos de monitoreo para entre 250 y 350 migrantes que son liberados a diario.

Hasta 600 han sido liberados en un día al grupo Caridades Católicas de Rio Grande Valley, informaron funcionarios.

El Gobierno del Presidente Joe Biden ha enviado más personal y equipo, además de construir centros de detención temporal para el procesamiento de migrantes, en preparación para el fin de la orden relacionada con la pandemia. El mandato de Título 42, que lleva el nombre de una ley de salud pública de 1944, prohíbe a los migrantes solicitar asilo con el argumento de evitar la propagación de la COVID-19.

