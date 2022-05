Presidente de Sony dice que Will Smith seguirá en sus proyectos a pesar de polémica

AS MÉXICO

Después de la polémica en la que estuvo envuelto el actor por abofetear a Chris Rock en los Premios Óscar, Sony aseguró que apoya a Smith y lo contempla para futuros proyectos.

Por Adrián Córdoba

Ciudad de México, 21 de mayo (ASMéxico).- Ya han pasado más de dos meses desde la última gala de los Premios Óscar. Una ceremonia en la que Will Smith se convirtió en el máximo protagonista después de abofetear a Chris Rock por un desafortunado comentario sobre su mujer, Jada Pinkett Smith, y por llevarse a su casa la estatuilla al Mejor Actor por King Richard.

Pero, lo que aun sigue dando que hablar es precisamente el bofetón al humorista estadounidense, el cual quedó castigado por la Academia del Cine con 10 años sin poder asistir a ningún evento relacionado con ellos, ni de forma telemática ni presencial. Este no ha sido su único castigo, sino que algunos proyectos de la gran pantalla le dieron la espalda ante este acontecimiento.

Muchas han sido las películas que se han echado atrás, pero, ahora, dos meses después, parece haber luz al final del túnel para Will, quien ha estado tratándose en los últimos tiempos en una clínica de rehabilitación y en la India -donde se ha tratado con un gurú de la meditación-, y que ha recibido los primeros mensajes de apoyo tras esta tormenta.

SONY APOYA AL ACTOR

Llegan desde Sony, y más concretamente de su presidente, Tom Rothman, quien ha respaldado a Will Smith sobre el futuro de la película Bad Boys 4, la cual protagoniza junto a Martin Lawrence. “Esa película ha estado en desarrollo y todavía lo está. No había frenos para bombear porque el automóvil no se movía. Eso fue algo muy desafortunado que sucedió”, ha comenzado explicando Tom.

Y es que la última película de la saga, Bad Boys for Life, fue todo un éxito en las taquillas de todo el mundo, logrando recaudar un total de 426 millones de dólares. Una cifra que llevó a Sony a plantearse la cuarta entrega, y así ha sido.

Para Tom Rothman, el perdón es esencial, y es que además confía mucho en el actor: “No creo que sea realmente mi lugar comentar, excepto decir que conozco a Will Smith desde hace muchos años y sé que es una buena persona. Ese fue un ejemplo de una muy buena persona pasando por un muy mal momento, frente al mundo. Creo que su disculpa y arrepentimiento son genuinos, y creo en el perdón y la redención”.

Una opinión que dista mucho con la de otras celebridades ligadas a la gran pantalla, como el productor Jerry Bruckheimer, quien rechazó la acción del actor en el escenario de los Óscars: “Las personas que están más arriba tienen que tomar esa decisión”.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.