EU reporta primera muerte por variante Ómicron de la COVID-19; no estaba vacunado

Por Gustavo Rangel

HOUSTON, 21 de diciembre (La Opinión).– Las autoridades de la salud en el área de Houston han reportado lo que sería la primera muerte confirmada de un paciente con la variante Ómicron en el Condado Harris y la que también sería la primera en todo Estados Unidos.

La Juez del Condado Harris, Lina Hidalgo, anunció este lunes que está elevando el Indicador de Nivel de Amenaza COVID-19 del condado a Nivel 2: Naranja, el segundo nivel de amenaza más alto del sistema.

El nivel de amenaza ha aumentado debido a una serie de factores, incluido un rápido aumento de los nuevos casos y la tasa de positividad, así como la muerte de una persona que había dado positivo a la variante Ómicron.

Hidalgo informó en una conferencia de prensa que el paciente fallecido era un hombre de unos 50 años que no estaba vacunado contra la COVID-19.

🚨Harris County Reports First COVID-19 Omicron Variant-Related Death.

An unvaccinated man with underlying health conditions had tested positive for the Omicron variant. We recommend all individuals 5 years+ get vaccinated as soon as possible. Full release: https://t.co/2Cu937hy9f pic.twitter.com/Fkywc7eiS6

— Harris County Public Health #GetVaxxed (@hcphtx) December 21, 2021